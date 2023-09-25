植田和男：薪資、價格存在高度不確定性 將維持超寬鬆政策

日本央行總裁植田和男周一 (25 日) 表示，日本央行必須維持超寬鬆的貨幣政策，因為可持續實現 2% 的通膨目標還遙遙無期。

植田在大阪向商界領袖發表講話時表示，目前企業薪資和價格制定行為發生了一些變化，但這些變化是否會繼續加大影響，仍存在很大的不確定性。

植田表示，貨幣政策前景的關鍵，在於通膨的主要驅動力，應來自強勁的薪資成長和消費，而不是進口成本上升帶來的成本壓力。

他重申，日本經濟正處於實現薪資和物價良性循環的關鍵階段，日本央行將繼續以殖利率曲線控制 (YCC) 為核心的大規模貨幣寬鬆政策。

植田指出，目前保持長期低利率的框架，對經濟具有重大刺激作用，但也承認它可能產生強烈的副作用。考慮到未來的不確定性，他說：「經由平衡這些影響和副作用，我們可以在這個框架下尋求緩解。」

植田還對海外經濟前景提出了謹慎的看法，警告美國大幅升息和中國經濟成長乏力的影響。

他說：「必須繼續保持警惕，以防美國利率大幅上漲的滯後性影響經濟和金融體系，必須密切關注美國金融狀況對市場和外匯的影響。」

日本央行上周五維持超低利率，並承諾繼續支持經濟，直至通膨持續達到 2% 的目標，這表明，它並不急於逐步取消大規模刺激計畫。