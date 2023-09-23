美元出現黃金交叉 預告美股前景不妙

美元剛完成 2021 年 7 月以來首次出現的「黃金交叉」，這通常代表美元會進一步走高，為美股帶來更多逆風。

MarketWatch 報導，周五 (22 日) 紐約匯市尾盤時段，ICE 美元指數 (DXY) 的 50 日均線為 103.15，超越 200 日均線 (目前為 103.11)。

DXY 周五收盤報 105.56，創今年 3 月 10 日、矽谷銀行 (SVB) 倒閉以來引發美元避險買盤以來的最高點。DXY 本周共上漲 0.2%，為連續十周周線收紅，是 2014 年 10 月連漲 12 周以來最長連勝紀錄。

「黃金交叉」指的是 50 日均線收在 200 日均線以上，是許多人關注的技術分析指標，通常代表正往某個方向蓄積上漲動能。50 日均線跌破 200 日均線則稱為「死亡交叉」，這曾發生在今年 1 月 10 日，美元在後來的六個月內走低，最終在 7 月 14 日跌到今年最低點，才又從谷底持續向上。

如今由於美國聯準會 (Fed) 強化利率將在 5% 以上保持更長一段時間的預期，為美元增添助力。

根據道瓊市場數據，美元通常會在黃金交叉出現後的三個月內持續攀升，這段期間有 79.2% 的機率是上漲的，平均漲幅 1.9%。

黃金交叉出現的一年內表現好壞參半，有 58.3% 的機率是上漲的，平均漲幅 1.5%。

如果黃金交叉可以作為指引，美元近期升勢可能是更大漲幅的開始。FactSet 資料顯示，在 2021 年 7 月 29 日出現黃金交叉後，美元指數爬升 25%、從 91 一路漲到 2022 年 9 月底的接近 115，並創下 20 年來最佳紀錄。

一些分析師曾警告，若美元續升，再搭配美債殖利率上揚，可能為美股帶來麻煩。

標普 500 指數周四收低 1.6%，創 3 月 22 日以來最大單日跌幅，周五跌幅收斂，本周累計下跌 2.9%，創 3 月以來最差單周表現。

Renaissance Macro Research 技術策略師 Jeffrey deGraff 說：「殖利率升到周期新高，加上美元的黃金交叉，都構成市場的強勁逆風。」