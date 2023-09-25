本週操盤筆記：美國、歐洲通膨數據 美國房價追蹤

本週市場將取得美國、歐洲各地的通膨數據，也將公布最新美國房價與新屋銷售數據。聯準會主席鮑爾將發表談話，是 9 月會議後首度公開演說，週五將發布個人消費支出 (PCE) 物價指數，這是聯準會首選的通膨指標。Costco、美光科技、埃森哲、Nike 和嘉年華郵輪等公司也將發布財報。

本週操盤筆記 (0924-0930)

1. 全球宏觀數據

聯準會 8 月首選通膨數據將於週五公布，同時也將公佈消費者支出、收入數據。

市場預計，PCE 年率上漲 0.5%，高於 7 月 0.2% 的漲幅。 年率可能上漲 3.5%，高於 7 月的 3.2%。核心 PCE 通膨可能略低於已知的同月核心 CPI 通膨 0.3%。以名目價值計算，消費和收入可能都出現溫和成長，但以通膨調整後計算，幾乎沒有成長。

PCE 物價指數是聯準會首選的通膨指標，因為它比 CPI 更密切地追蹤消費者的實際支出決策。 作為物價穩定和充分就業雙重使命的一部分，聯準會的個人消費支出年通膨率目標為 2%。

由於汽油價格上漲，歐元區整體通膨可能會大幅上升。整體月率上漲 0.5% 左右似乎是合理的，但關鍵是核心通膨，因為今年迄今一系列月度數據都高於季節性正常水準。

2. 房價數據

週二美國將公布房價數據，包括 Case-Shiller 全國房價指數和 FHFA 7 月房價指數。

Case-Shiller 指數追蹤的價格預計 7 月將上漲 0.7%，這將意味著繼 2022 年下半年急劇下跌之後，連續第六個月上漲。預計價格較年率下跌 1%，代表連續第五個月年減。

聯準會升息已將抵押貸款利率推至二十多年來最高，導致許多買家被擠出市場。 再加上有限的庫存，導致市場出現近 40 年來最難負擔的情況，約 80% 的美國人表示，現在不是買房的好時機。