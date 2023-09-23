微軟祭大招推出Copilot 小摩：AI變現仍需要耐心

微軟 (MSFT-US) 本周在紐約舉行了年度産品發布會，展示了新款 Surface 筆記本電腦，並推出了備受期待的 Microsoft 365 Copilot 企業版本。儘管人們對微軟將人工智慧貨幣化的能力感到興奮，但投資公司摩根大通表示需要耐心。

摩根大通分析師 Mark Murphy 給予微軟「增持」評級，目標價 385 美元。

Murphy 在報告中說：「雖然我們對其部分人工智慧產品發布的更新時間表感到鼓舞，但我們仍然認為，這些產品的潛在收入成長在短期內可能不大，因此需要一些耐心。」

他認爲，技術的「最佳適應期」可能在 12 到 36 個月之間。

微軟表示，Copilot 將於 9 月 26 日以早期形式推出，作爲 Windows 11 免費更新的一部分，而 Microsoft 365 Copilot 企業版將從 11 月 1 日向企業客戶全面推出。

Murphy 指出，企業「需要時間」進行自己的測試，看看 Microsoft 365 Copilot 是否值得每個用戶每月 30 美元的費用。

此外，微軟將不得不提高其 GPU 和 CPU 的容量，從而導致之前提到的支出「實質性」增長，而這些支出的回報可能需要一段時間。

Murphy 補充說，做個類比，預測一般可用性的前 1-2 個季度的採用曲線，可能類似於依足球賽的前 5 分鐘表現，做出最終結果的預測，它與最終結果幾乎沒有關係。

儘管如此，Murphy 仍然認為微軟在人工智慧競爭中領先其他公司，這支持他對微軟的積極看法。