〈美股盤後〉美債殖利率漲幅收斂 政府關門風險急升溫 標普創3月以來最差周

美債殖利率回吐部分漲幅，但仍維持在多年高位，金融與非必需消費類股領跌，美股三大指數週五 (22 日) 收黑，連續第四個交易日走低。隨著 iPhone 15 系列正式上市開賣，蘋果股價攀升。標普收黑 0.23%，週跌 2.9%，創 3 月以來最差的一週。

政經方面，聯準會本週鷹聲陣陣吹起，除了最新的利率點陣圖暗示年底前可能進一步升息，聯準會理事鮑曼 (Michelle Bowman) 表態傾向再次升息可能不只一次，而波士頓聯準銀行總裁柯林斯 (Susan Collins) 則認為利率可能要在更長的一段時間內維持高未，同時不排除再次升息的可能。

聯準會在 12 月升息的可能性比 11 月更高，聯邦基金期貨市場的交易量本週激增，相關合約價差成交超過 8 萬份，創歷史新高。

美國政府關門風險快速升溫，白宮預算辦公室官員週五表示，已經為政府一旦關門訂定應變計畫，包括下週通知聯邦僱員有可能暫時遣散。

眾議院休會到下週二 (26 日)，眾院議長麥卡錫 (Kevin McCarthy) 原本預定眾院法規委員會週四就國防部撥款法案進入議程，進行規則投票，但黨內分歧問題未解，該法案未能表決通過。

美國商務部 9 月 22 日發布了實施《晶片和科學法案》國家安全保護措施的最終規則，當中有兩項核心規定為：第一是禁止晶片基金受助人十年內在其他相關國家擴大半導體材料生產能力；第二是限制受助人與相關外國實體開展某些聯合研究或技術許可活動。

地緣政治方面，美國財政部和中國財政部週五成立了兩個經濟工作小組，以緩和緊張局勢並深化兩國關係。

美國國務院經濟能源副國務卿 Jose Fernandez 週五表示，儘管美國尋求實現從電動車電池到太陽能電池板等各種產品的原材料來源多元化，但美國仍無法將中國排除在關鍵礦產供應鏈之外。

美股週五 (22 日) 四大指數表現：

標普 11 大板塊以金融與非必需消費類股領跌，僅 2 大板塊收紅，資訊科技和能源逆勢走高。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王漲跌互見。Meta (META-US) 上漲 1.13%；蘋果 (AAPL-US) 漲 0.49%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.15%；微軟 (MSFT-US) 下跌 0.79%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.16%。

道瓊成分股幾乎全黑。迪士尼 (DIS-US) 上漲 1.79%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 上漲 1.54%；陶氏化學 (DOW-US) 上漲 1.47%；波音 (BA-US) 上漲 1.12%；聯合健康 (UNH-US) 漲 0.99%。

費半成分股普遍收高。高通 (QCOM-US) 下跌 0.26%；輝達 (NVDA-US) 上漲 1.45%；美光 (MU-US) 上漲 1.44%；應用材料 (AMAT-US) 漲 0.72%；AMD (AMD-US) 上漲 0.10%；德儀 (TXN-US) 下跌 0.06%。

台股 ADR 集體走高。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.33%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.08%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.01%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 1.08%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 收紅 0.49% 至每股 174.79 美元。天風國際分析師郭明錤週五推文指出，初期銷售結果調查來看，蘋果第四季的 iPhone 營收與利潤可望將優於預期與輕易實現年增長，iPhone 15 Pro Max 訂單已上修到 3,500 萬部，是推升第四季 iPhone 事業成長的最大推手。

亞馬遜 (AMZN-US) 收黑 0.16% 至每股 129.12 美元。美國聯邦貿易委員會 (FTC) 將於下週二 (26 日) 對亞馬遜提起反壟斷訴訟，這是該機構今年第四次控告這家美國線上零售巨擘。

福特汽車 (F-US) 上升 1.89% 至每股 12.43 美元。通用汽車 (GM-US) 下滑 0.40% 至每股 32.58 美元。美國聯合汽車工會 (United Auto Workers, UAW) 傳出可能宣布與福特汽車在達成新的勞資協議方面取得重大進展不會擴大罷工行動。通用汽車週五表示，UAW 高層正操縱汽車工人的談判。

微軟 (MSFT-US) 走跌 0.79% 至每股 317.01 美元。英國競爭和市場管理局 (CMA) 初步接受微軟收購動視暴雪修改後的提案，足見微軟將動視暴雪遊戲雲端串流權賣給 Ubisoft 的補救措施成功。

經濟數據

美國 9 月 Markit 製造業 PMI 初值報 48.9，預期 48，前值 47.9

美國 9 月 Markit 服務業 PMI 初值報 50.2，預期 50.5，前值 50.6

美國 9 月 Markit 綜合 PMI 初值報 50.1，預期 50.2，前值 50.4

華爾街分析

City Index 和 Forex.com 市場分析師 Fawad Razaqzada 認為：「在最近油價上漲以及聯準會釋出利率不會很快下降的訊號的情況下，交易員仍然非常擔心通膨和政策路徑。現在說市場已經觸底還為時過早，因為基本面沒有任何變化。」

美銀表示：「持續的高利率可能導致 2024 年經濟硬著陸，並導致金融市場的暴漲和蕭條，目前美債殖利率曲線趨陡、失業率和個人儲蓄上升、違約率和拖欠率上升都是初期跡象。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主