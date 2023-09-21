道瓊工業指數可能剔除3檔成分股 英特爾入列

道瓊工業平均指數 (DJI-US) 正在考慮重組，可能剔除其中 3 檔成分股，包括沃爾格林聯合博姿 (WBA-US)、Verizon Communications (VZ-US) 和英特爾 (INTC-US)。

道瓊工業平均指數 (Dow Jones Industrial Average，DJIA) 是由華爾街日報和道瓊斯公司創辦人 Charles Dow 所創設的股票指數之一，已有 127 年的歷史，因為成份股與實體經濟具有高度掛鈎，它既是美國經濟的晴雨表，也是世界經濟的晴雨表。

自 1928 年以來，道瓊指數就已有 30 次的成份股更動紀錄，該指數正在考慮重組，其中 3 個成分股可能遭到剔除。

道瓊指數是「價格加權」指數，意味著道瓊成分股的股價越高，對該指數的影響力就越大，這與標準普爾 500 指數和那斯達克綜合指數等「市值加權」指數不同。

沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 於 2018 年 6 月納入道瓊，截至週二，該股價格已下跌 66%。儘管計劃提高利潤率更高的醫療保健服務並降低年度營運成本，但沃爾格林聯合博姿的股價僅對道瓊約 34,618 點貢獻了 147.51 點。

該藥房連鎖店正應對盜竊增加和客流量減少等問題，該股潛在替代者可能是領先的醫療器材公司，例如美敦力 (MDT-US) 或直覺外科 (ISRG-US)。

Verizon Communications 是另一個可能面臨剔除的個股。自 2004 年 4 月被納入道瓊指數以來，Verizon 的股價幾乎沒有變動，僅上漲了 0.53%。截至週二，其收盤價僅佔道瓊指數中的 222.32 點。

鑑於其高債務水平和有限的成長率，Verizon 可能會被最大的上市公司之一 Alphabet (GOOGL-US) 或 Meta (META-US) 取代

英特爾也因業績停滯而面臨風險，截至週二，英特爾 37.88 美元的股價僅佔道指 249.23 點。英特爾難以適應以雲端運算為中心的環境，而且市占率被 AMD (AMD-US) 或輝達 (NVDA-US) 等主要競爭對手蠶食，可能會導致英特爾被道瓊指數剔除。