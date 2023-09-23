迎自行車產業動能復甦 桂盟擬發行有擔保CB籌資10億元

今 (2023) 年在自行車產業陷入庫存調整陰霾下，產業營運都進入調整，但全球最大金屬鏈條廠桂盟 (5306-TW) 則積極辦理籌資，並已向金管會送件，擬發行有擔保可轉換公司債 (CB) 籌資 10 億元，也是自行車產業廠商今年以來唯一的市場籌資案。

桂盟擬發行有擔保 CB 籌資 10 億元案，由凱基證券主辦。主要在籌資償還 2020 年發行的 10 億元 CB(桂盟三)，此一 CB 於 2020 年 10 月 30 日發行，將在今年 10 月 30 日到期。

對今年下半年業績走向，桂盟認爲，自行車雖有部分來自急單支撐，但因新車需求不振，產品組合已難回到過去，對零組件廠來說，新車製造產業今年是辛苦的一年，目前庫存繼續朝健康方向走，預計在 2024 年上半年能夠看到訂單回溫。

桂盟 2023 年第二季營收營收 12.34 億元，毛利率 39.35%，季減 2.67 個百分點，年減 9.08 個百分點，稅後純益 2.2 億元，季減 10.21%，年減 57.8%，每股純益 1.74 元。桂盟 2023 年上半年營收 25.48 億元，毛利率 40.73%，年減 6.95 個百分點，稅後純益 4.64 億元，年減 54.44%，每股純益 3.69 元。

2023 年 1-8 月營收 33.31 億元，年減 34.51%。

就桂盟的客戶自行車產業整車廠而言，巨大 (9921-TW) 自有品牌銷售仍以捷安特中國內銷表現最為強勁，中高階運動車款持續熱銷，帶動營收成長；捷安特歐洲及美國受市場通路庫存消化影響，營收下降。

桂盟認爲，如北美、歐洲及中國大陸市場三大區塊來看，過去全球有三分之二到四分之三的自行車在中國大陸生產，而中國大陸銷售市場原本的基期較低，在新世代生活已由過去的購買硬體轉向體驗生活的騎行，也有助於自行車在中國大陸市場銷售的較佳表現。