〈i15登台〉中華電首賣日熱銷機型出爐 PRO系列銷售佔比逾8成

中華電 (2412-TW) 今 (22) 日在全台近 500 間指定服務據點與網路門市正式開賣 iPhone 15 系列新機，根據內部銷售統計，Pro 及 Pro Max 銷售佔比逾 8 成，且月租費 1399 元資費佔最大宗。

中華電表示，新機首賣日銷售前三名的機種，分別為 iPhone 15 Pro 原色鈦金屬 256GB、iPhone 15 Pro 藍色鈦金屬 256GB、iPhone 15 Pro Max 藍色鈦金屬 256GB，顯示新色原色鈦金屬與藍色鈦金屬，如預期為果粉首選，此外，高容量的機型需求也逐漸提升。

據了解，中華電月租型用戶數約 960 萬戶，其中 5G 用戶數已攀升至 290 多萬戶，目標今年底前 5G 用戶數將突破 300 萬戶，達 320-330 萬戶，5G 用戶滲透率也將從目前的 30% 提升至 34%。

中華電為國內首家銷售 iPhone 及 AppleCare Services 行動裝置保險的電信業者，今日再次領先開賣「iPhone for Life」新機方案，讓客戶年年體驗最新款 iPhone，輕鬆舊機回收換新機。

優惠資訊方面，中華電「iPhone 15 全系列新機百萬 Hami Point 送果粉」抽獎活動開跑，總計 2 階段，其中今年 11 月 30 日前申辦 5G 1399 元以上資費，有機會抽總價值達 110 萬元好禮。