〈i15登台〉新機加速5G用戶滲透率提升 高資費逐步成主流

iPhone 15 系列新機上市後，將加速三大電信商 5G 用戶滲透率提升，約可達 34-40%，其中，中華電 (2412-TW)5G 用戶數年底前有望衝破 300 萬戶；另外，月租費除了 1399 元為主流外，1599 元以上的高資費申辦量也有所提升。

中華電

據了解，中華電月租型用戶數約 960 萬戶，其中 5G 用戶數已攀升至 290 多萬戶，目標今年底前 5G 用戶數將突破 300 萬戶，達 320-330 萬戶，5G 用戶滲透率也將從目前的 30% 提升至 34%。

資費方面，中華電表示，月租費 1399 元仍是大宗，1599、1799 元則維持穩定成長，看好 iPhone 15 新機持續挹注下，搭配旗下多元資費方案，將同步帶動 ARPU 提升。

遠傳

遠傳 (4904-TW) 總經理井琪表示，目前 5G 用戶數約 210 萬戶，滲透率約 38%，預期年底前滲透率將攀升至 40%。

針對資費結構，遠傳觀察，除了 1399 元穩定增加外，隨著網路服務提升，去年開始陸續轉往 1599 元的高資費，預期今年高資費移轉會更明顯。

台灣大

台灣大 (3045-TW) 個人用戶事業群商務長林東閔認為，5G 用戶時間到了，將從「油車變電車」，整體 5G 用戶增長速度是近年最快，光是 8 月 5G 用戶數就年增 35%，且已經超過每月滲透率增加 1% 的目標。