〈i15登台〉5G開台以來買氣最旺 PRO系列供不應求

蘋果 iPhone 15 系列新機今 (22) 日開賣，三大電信商齊聲預購量超乎預期，又以 PRO 系列最受歡迎，占比超過 8 成，看好將會是 5G 開台以來的銷售高峰；供給方面，中華電 (2412-TW) 與台灣大 (3045-TW) 表示，初期仍是供不應求，遠傳 (4904-TW) 則可滿足前兩周需求。

iPhone 15 系列預購量暴增

中華電統計，今年 iPhone 15 系列新機線上預約量成長 1.5 倍，門市、電話等業務諮詢量增加 1.2 倍，整體明顯高於以往機種，其中，pro 系列最受歡迎，比重高達 8 成。

中華電今日同步宣布，取得蘋果獨家授權服務 iPhone for Life，透過舊機換新機可以優先取得新機，此舉也是為了永續轉型、永久銷售，加上手機生命週期拉長，以及搭配 Apple Care，對於銷量樂觀期待。

台灣大表示，今年新機重量較輕、鏡頭大幅升級，標準版預購量倍增，門市預購量也有成長 7 成，預期今年整體銷售量將較上一代增加 1 成、挑戰 2 成。

遠傳今年預購量比去年增加 80%，其中 PRO 系列比重高達 85%；公司看好，2020 年 5G 開台適逢 iPhone 12 系列上市，至今 5G 開台三年，隨著新機有感升級，加上首批 5G 資費合約將到期，今年 iPhone 13 系列銷售量將會是 5G 開台以來的高峰。

新機供貨量

針對供貨量，中華電坦言，初期仍然是供不應求，又以 pro max 供應量最吃緊，將持續積極與蘋果爭取更多進貨量，最終的銷售量也必須視到貨量而定。

台灣大指出，今年四款機種反映都很好，不過今年供貨量比去年更吃緊，尤其 PRO MAX 到貨量更少，預期開賣前兩個月都會缺貨。

相較於其他電信商供不應求，遠傳則認為，目前到貨量掌握度高、很滿意，可以滿足前兩周的需求，同時會依照門市狀況調度新機。