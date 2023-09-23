〈車市〉GP125熱賣6.5萬台 光陽：年底前全數交車 搶下市占15%

機車大廠光陽 KYMCO 於 8 月起推出震撼市場的 GP125 最低 39800 元優惠方案，截至 9 月 20 日最後收單日，全台累積訂單破 6.55 萬張，預計年底前將陸續交車完畢，估可藉此搶下約 15% 左右的市占率。

為因應三陽數月來的強勢競爭，光陽首度祭出價格戰，8 月起提出 GP125 最低 39800 元優惠方案，9 月再迎接 LED 機車史上最低 43800 元，截至 9 月 20 日最後收單日，全台累積訂單達 65548 張，其中約 17500 台已交車。

光陽指出，接下來約 46325 台會持續以卓越的品質全力生產，保證年底前交付顧客，而在 KYMCO GP125 接單突破衝破 65000 台之際，預計將搶下約 15% 左右的市占率。

KYMCO 光陽集團執行長柯俊斌說，據產能安排，新車會在年底前陸續交車，若有任何外力因素，光陽也絕對會提出誠意十足的補償方案給消費者，請消費者們無須擔心。

目前光陽正全力為總數 65000 台 GP125 的專案訂單進行交車服務，因此 9 月 20 日後欲購買 GP125 的消費者，耐心等候最新訂購開放通知。

柯俊斌說，車款使用噴射系統是世界大廠「德國馬牌 Continental」提供，若新車在保固期間內遇到任何問題，只要送回光陽原廠，也保證全權處理。

展望後市，光陽 GP125 仍將持續進化推新車款。