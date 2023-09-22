13年來首見 美國聯準會體系將裁員300多人

聯準會系統今年將裁員約 300 人，對於這個自 2010 年以來隨著經濟影響力和監管議程擴大而穩步成長的組織來說，這是一次小規模但罕見的裁員。

聯準會發言人表示，這次裁員主要針對聯準會 12 家地區儲備銀行的員工，主要涉及資訊技術崗位，其中包括一些因雲端電腦軟體普及而不再需要的崗位，以及與聯準會正在整合的各種處理支付的系統。

發言人不願直接透露原因，但表示裁員是人員流失的綜合結果，包括退休和裁員。

根據聯準會每年的年度報告和財務文件，該系統包括其區域銀行、總部位於華盛頓的理事會和三個較小單位，2023 年預算員工名額將較 2022 年減少 500 多個職位，從 24428 人減至 23895 人。

雖然相較於聯準會的總體規模，裁員人數很少，但這卻是自 2010 年以來預算人員名額首次減少。

由於 2022 年實際到崗人數低於預算員額，因此，今年取消的職位數略小於預算數字。

實際減員的幅度要到明年初聯準會結束 2023 年帳目並發布最新年度報告時才能確定。

雖然負責監督地區儲備銀行的理事會部門 12 月的備忘錄沒有明確要求裁員，但它強調需要堅持內部預算協議，「最重要的焦點是與長期戰略和公共資金管理員額保持一致。