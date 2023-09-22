【量大強漲股整理】台股出現底部反彈訊號，AI股有機會續攻嗎?蘋果iphone15熱賣下，該鎖定那些潛力股?

台股今日早盤最低一度來到 16202.43 點，盤中 AI 概念股回神、PCB 族群點火下，緩步轉強，終場小漲 27.81 點，以 16344.48 點作收，成交量 2355.53 億元。

看一下三大法人: 外資賣超 151 億元；自營商賣超 16.88 億元，為連 6 賣；投信續挺台股，買超 19.51 億元，寫下連 37 買紀錄；三大法人合計賣超 148.53 億元。

今日台股開低走高，午盤後站穩平盤隨後翻紅，尾盤表現均見轉強，收量縮紅 K 棒，終結日線連 4 黑；中央銀行昨 (21) 日召開第二季理監事會議，決議利率暫時按兵不動，Q3 利率連二凍；前兩日，台股短線受年底可能升息的消息向下修正，隨著聯準會宣布維持利率不變，短期不確定因素緩解，技術面呈現現破底翻態勢，籌碼面，外資仍持續賣超台股，但投信布局 37 日逾千億元，八大公股行庫連四日護盤，合計 226 億元；下周中秋節長假將近，節前量縮觀望正常，節後迎接 Q4，台股最好操作的一季，9 月先殺將有機會後拉，走出先蹲後跳格局；目前選股將重於選市。

個股部分，AI 股票回神，(2382-TW)廣達 、(2376-TW)技嘉，集體收高、(3231-TW)緯創，守穩百元關卡，(3017-TW)奇鋐，更漲逾 6%；矽光子族群點火，(2449-TW)京元電子，投信昨日買超第一名，今日上漲 3.83%、(3265-TW)台星科，大漲逾半根漲停，(3081-TW)聯亞，也有 2.17% 漲幅，光通訊族群相當強勢，(3363-TW)上詮、(6442-TW)光聖，亮燈漲停、(4908-TW)前鼎，大漲 6%；高價股全面走揚，(3661-TW)世芯 - KY、(3443-TW)創意，均漲半根停板、(3529-TW)力旺，更一度衝上漲停，蘋概股受惠旺季題材，三大電信商齊聲預購量超乎預期，TYPE-C 與光學鏡頭族群業績亮眼，個股量縮盤整底部轉強，(3008-TW)大立光，(3406-TW)玉晶光，另外 (5269-TW) 祥碩，更大漲 + 6%。

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台股出現底部反彈訊號

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【上市量大上漲股】

(6442-TW) 光聖

(2543-TW) 皇昌

(2316-TW) 楠梓電

(3715-TW) 定穎投控

(1324-TW) 地球

(8210-TW) 勤誠

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【上櫃量大上漲股】

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文章來源: 摩爾投顧 莊佳螢分析師

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