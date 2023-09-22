台股8月價量齊跌 券商單月獲利腰斬只剩42.73億元

台股 8 月單月下跌 511 點，整體券商稅後純益 42.73 億元，月減 57.81%，獲利腰斬；累計前 8 月稅後純益 507.94 億元，較去年同期增加 73.74%；三大核心業務中，自營及承銷單月分別較上月衰退 112%、94.5%。

8 月台股價量齊跌，大盤指數單月下跌 511 點，單月總成交量 7.48 兆元，月減 7.71%，包括經紀、自營及承銷同步衰退，其中又以自營單月衰退 112% ，是拖累券商獲利大幅衰退的主因。

經紀業務部份，8 月大盤總成交值約 7.48 兆元，較 6 月減少 7.71%，使證券商經紀手續費收入較上月衰退，整體券商單月稅後純益 60.59 億元、月減 14.87%；累計前 8 月 381.74 億元、年減 2.38%。

自營業務部份，單月淨損 4.22 億元，較 7 月大減 1.12 倍；累計前 8 月稅後純益 173.85 億元，擺脫去年前 8 月虧損轉正。

承銷業務部份，單月稅後純益 0.42 億元，較 7 月減少 94.5%；累計前 8 月稅後純益 41.84 億元，較去年同期 47.74%。

施羅德台灣樂活中小經理人葉獻文指出，台股即將進入選前的最後一個季度，有三大經濟數據轉佳，首先是最新公布 7 月台灣出口數據，是 11 個月來首次回升，此為電子旺季效應、讓出口衰退的程度大幅收斂，尤其是 AI 產品獨領風潮。

葉獻文認為，台股第 3 季受到聯準會利率政策以及基本面尚未回溫等消息影響，表現盤整欠佳；展望第 4 季，目前看到台股有進出口數字回升，企業獲利轉佳以及美中兩大市場的干擾降低等三大正向影響，再加上正式進入台灣的選舉階段，預期第 4 季台股能有倒吃甘蔗的情況，逢回即是買點，建議投資人可逐步以台股基金布局。