兩電信商參與KKBOX上市前增資 中華電董座：相信能緊密合作

串流音樂平台 KKBOX 母公司科科科技 (KKCompany Technologies) 預計今年第四季在台申請上市，上市前 (Pre-IPO) 的 4000 萬美元增資案，吸引中華電 (2412-TW)、台灣大 (3045-TW)、趨勢科技參與。中華電董事長郭水義今 (22) 日強調，雙方 16 年來合作緊密，相信只有中華電可與 KKCompany 緊密結合。

台灣大與 KKCompany 日前宣布建立策略聯盟，台灣大將以 1500 萬美元 (約新台幣 4.78 億元) 參與 KKCompany 上市前 (Pre-IPO) 增資案，取得 2.8% 股權；同時以不超過 3000 萬美元，將子公司台灣酷樂時代 (MyMusic) 出售給 KKCompany，並協助用戶移轉。

而中華電長期以來與 KKBOX 維持股權策略合作關係，此次更參與 KKBOX 母公司 KKCompany 增資案，不過中華電未透露持股比例。也就是說，未來中華電與台灣大都是 KKCompany 股東及策略合作對象。

郭水義表示，16 年前就看好 KKBOX 推動線上音樂的服務，加上中華電需要廣結盟、多元應用、提供消費者優質的服務，因此雙方開始展開合作。

他進一步說，KKCompany 打造新科技、新商業模式，其中採用月租模式就是創舉，隨著 5G 網路帶動新體驗服務，也讓雙方結盟更為緊密，未來會持續深化合作。此外，很開心 KKCompany 要回台上市，所有人都可以買股票，不過相信只有中華電可以與對方緊密結合與合作。