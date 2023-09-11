〈電信三雄財報〉中華電坐穩獲利雙冠王 累計前8月每股賺3.32元

中華電 (2412-TW) 旗下三大事業體業務發展穩健走揚，推升 8 月每股純益 0.4 元，累計前 8 月 3.32 元，單月與累計持續坐穩電信獲利雙冠王。

中華電 8 月營收 176.4 億元，月增 0.7%、年增 1.7%；EBITDA 72.1 億元，月減 1.2%、年增 0.3%；稅後純益 30.8 億元，月減 2.2%、年增 2.2%，每股純益 0.4 元。

累計前 8 月營收 1428.3 億元，年增 3.3%；EBITDA 587.6 億元，年增 1.6%；稅後純益 257.9 億元，年增 3.6%，每股純益 3.32 元。

公司說明，行動服務品質優異帶動客戶數上升，加上暑假帶動國際漫遊業務成長，8 月整體行動業務表現亮眼。5G 用戶數與整體 090 門號數持續增加，挹注營收，行動數據營收也受惠國際漫遊而成長，推升整體行動服務營收年增 7.4%，連續 29 個月成長；行動月租型 ARPU 年增 5.5%，創 2021 年 4 月以來新高，連續 29 個月上揚。固網寬頻營收因升速促銷方案受用戶歡迎而持續成長，數據網路營收年增 1.5%，寬頻接取營收年增 2.8%，其中 Wi-Fi 營收年增率超過 50%，表現強勁。

資通訊新興業務成長動能符合預期，整合專標案營收成長近 50%；IDC、雲端因 IDC 機房租賃收入增加，年增率達雙位數成長；資安業務營收年成長超過 30%，使整體 ICT 營收年增率維持雙位數成長。

截至今年 8 月，合併營收、營業淨利、稅前盈餘、稅後純益及每股純益皆大幅超越財測目標。