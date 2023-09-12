中華電深受國際投資人肯定 獲Asiamoney台灣電信類最傑出公司殊榮

國際知名財經媒體《亞元雜誌》(Asiamoney) 近日揭曉「2023 年亞洲傑出企業」(2023 Asiamoney Asia’s Outstanding Companies) 調查評比結果，中華電信 (2412-TW) 在台灣電信產業中脫穎而出，獲得「台灣最傑出公司 - 電信服務類」殊榮 (Most Outstanding Company in Taiwan - Communication Services Sector)，成為唯一獲得此獎項的電信業者。

這是近期中華電信繼於 FinanceAsia(亞洲金融) 財經雜誌「2023 亞洲最佳企業評選」囊括多項大獎後，再次榮獲國際知名媒體專業獎項，彰顯其高品質的電信服務、卓越的治理績效及永續品牌形象受到國際投資人高度肯定。

《亞元雜誌》每年舉辦「亞洲傑出企業評選」，今年共邀請 1225 位基金經理人、投信分析師、銀行及信評機構，針對亞洲企業就財務表現、管理績效、投資人關係及企業社會責任等面向之整體表現進行綜合評選，從亞洲 12 個市場中票選出最傑出的企業。

中華電信董事長郭水義表示：「非常感謝國際專業投資人的肯定，中華電信身為臺灣電信產業領航者，致力以公司四個 ABC 的豐富資產 / 資源 (客戶夥伴資產、科技平台資產、基礎網路資產、優質人才資產)，打造客戶信賴的數位生態系統，賦能個人及家庭客戶、政府及企業客戶、國際客戶及策略夥伴，本次獲獎，是對公司深耕成果的最大鼓勵，未來我們會持續創新，繼續為客戶、策略夥伴、股東以及員工創造價值，努力成為數位生態系統賦能者的領導品牌。」

中華電信總經理林昭陽指出，中華電信能在變動的環境下維持臺灣市場領先地位，是因為對於服務品質及價值創造絕不妥協，以 5G 行動網路為例，國際權威機構 OPENSIGNAL 2023 年 7 月公布「台灣行動網路體驗報告」，中華電信獨獲 5G 涵蓋、整體行動涵蓋及 4 項網速冠軍，是國內唯一榮獲國際權威機構認證的 5G 涵蓋、網速雙冠王，行動涵蓋與網速全台第一。

不僅如此，今年 5 月 OPENSIGNAL 首次發布「全球 5G 及整體涵蓋深入報告」中，中華電信除了拿下「5G 涵蓋體驗」和「整體涵蓋體驗」指標全台第一，更在全球 224 個行動業者中分別排名第五及第六，「整體涵蓋體驗」指標更榮獲亞洲第一，展現中華電信行動網路涵蓋之服務品質位居全球頂尖電信業者地位。

此外，中華電信具備堅強的技術研發實力及服務創新技術，在市場競爭中能夠充分展現優勢與韌性，因而能持續創造亮眼的財務及營運績效，深得客戶及投資人信賴。

郭水義董事長強調，除了「價值創造」，公司也致力打造永續體質、接軌國際。在永續環境面，中華電信為全球再生能源倡議 RE100 的重要成員，並通過國際氣候變遷權威組織 - 科學基礎減碳目標倡議 (SBTi) 溫室氣體近程減量目標驗證，具體承諾 2040 年達到全公司 100% 使用再生能源、2050 年前達成全面淨零排放目標；同時，率先台灣業者響應聯合國倡議，承諾於 2030 年達成生物多樣性的淨正向影響 (Net Positive Impact, NPI) 與實現無淨毀林 (No Net Deforestation, NND) 目標，與世界同行。

在永續治理面，公司持續強化董事會職能，已於近期將風險管理委員會提升為董事會功能性委員會位階，並將「策略委員會」更名為「永續發展暨策略委員會」，進一步擴大董事參與重要 ESG 及風險管理議題，力求成為以永續發展為基礎的國際標竿企業。

中華電信強調，公司的服務品質、企業經營、治理績效及品牌形象受到國際肯定，是公司全體同仁齊心協力、共同打拼的成果，未來公司會持續秉持永遠走在最前面的經營理念，技術創新賦能數位生態圈，助力產業成長發展，打造科技台灣，齊心成就幸福之島。