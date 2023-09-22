寶徠減增資改善財務結構預計年底全部完成 華亞案明年推出

上市建商寶徠建設 (1805-TW) 爲改善財務結構辦理的減、增資，預計在今 (2023) 年年底前全部完成，同時，寶徠投入桃園華亞科技園區大型的廠辦合建案也有新進度，預計在年底前取得建照並在 2024 年上半年推案。

寶徠這筆在桃園華亞科技園區的大規模廠開發案，是攜手璞園建築團隊與鎢鋼大王廖萬隆總裁家族的合建案，開發桃園市龜山區華亞段 259-1 地號等 7 筆土地，規劃開發 4.9 萬坪廠辦與 1600 個車位，是寶徠與璞園策略聯盟以來最大規模推案。

寶徠此合建案為運用 6033.43 坪的華亞科技園區內的乙種工業區土地，預計變更為第五種產業專用區後開發廠辦大樓。此一合建基地位於桃園市龜山區復興三路與華亞一路口，鄰近國道一號高速公路及機場捷運，能迅速連接桃園機場與台北港，交通便捷；區域內大型電子、高科技廠商林立，未來發展潛力強。

同時，寶徠建設辦理的減資 30% 已完成變更登記，股票在 9 月 27 日到 10 月 6 日停止交易，新股在 10 月 11 日上市交易；同時，寶徠建設預計辦理發行 3 萬張的現增新股籌資，此一現增案今 (22) 日獲金管會申報生效，暫訂以每股 12 元溢價發行，籌資 3.6 億元以改善財務結構及償還銀行借款。