〈ESG投資趨勢〉聯純科技9/25以每股參考價68元 登興櫃掛牌交易

聯純科技 (6977-TW) 將在 9 月 25 日以每股 68 元參考價登錄興櫃交易，聯純科技專精於純水、超純水及再生水系統整合設計、安裝及維運服務，並藉由經驗及技術累積，將營運版圖延伸至技術支援、智慧水系統、及 ESG 永續服務三大領域，提供客戶最完善的水資源整合方案。

聯純科技 2023 年上半年財報營收 3.83 億元，毛利率 21.4%，年增 0.5 個百分點，稅後純益爲 827 萬元，年減 76.78%，每股純益 0.69 元。

目前股本 1.4 億元的聯純科技主要客戶包含日月光投控 (3711-TW) 等封測、面板、化工及生技等高科技業者。聯純科技除深耕台灣外，子公司蘇州聯純於中國半導體水資源系統市場已逐步嶄露頭角且績效良好，近期更打入中國科技龍頭 - 華為之水資源設備供應鏈，營運成長動能可期。隨著高科技產業生產聚落南進，聯純科技也將隨客戶腳步，進軍東南亞市場擴大營運版圖。

此外，聯純科技活用累積的專業技術，由子公司聯純永續提供 ESG 顧問整合服務，透過歷史數據分析找出能耗問題，再導入節能控制系統，進而提高能源 (水、電、氣體等) 使用效率，並透過智慧水系統達到水質監測和智能耗用控制，有效降低人力資源成本，提供客戶一站式 ESG 解決方案。展望未來，聯純科技業務範疇將多方並進，發揮集團綜效，為未來營運續添動能。



聯純科技主辦輔導券商爲國票綜合證券。