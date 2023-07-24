〈ESG狂潮〉旭然深化永續經營推動綠色製程 今簽訂員工持股信託契約

台灣自有品牌過濾大廠旭然 (4556-TW) 積極深化 ESG 永續經營方針，不僅持續推動綠色製程、設立企業獎學金、積極培育人才，今 (24) 日並與玉山銀行簽訂員工持股信託契約。

旭然指出，為增進員工對公司的向心力、保障員工未來退休經濟生活的穩定，今天由旭然董事長何兆全與玉山銀行簽訂員工持股信託契約，將每月自員工薪資提撥自提金、以及公司提撥之獎勵金，共同交付玉山銀行信託管理，透過員工薪酬多元化增進福利，深化凝聚員工對公司向心力，達到留才、擴大新血招募效果，齊心提升營運績效並共享經營成果，奠定公司長期永續經營。

旭然「企業永續經營、人才為本」理念，首次辦理員工持股信託方案預計 7 月正式啟動，依照員工職等、考績的員工，以及公司前一年度營運成果，訂定自願參與員工提撥金額扣款標準及公司相對提撥獎勵金額，定期存入員工信託專戶，；以基層員工為例，每月最少提撥 2,000 元，並依照公司前一年度營運成果最低提撥 50％獎勵金，再加上員工考績定期調薪，換算每年調薪幅度達 2-6%，不僅讓員工成為公司股東，齊心創造公司營運良好發展，一同分享公司利潤，也相當額外薪資加給，而長期累積投入的金額，也有助於保障員工退休生活。

旭然近年積極深化 ESG 永續經營方針，不僅持續推動綠色製程、設立企業獎學金、積極培育人才等，其中旗下雲科二廠頂樓設置雨水回收系統，回收的雨水經過自有品牌 Filtrafine 過濾設備後，即可供廠房廁所、澆花等生活用水，為環境盡一份心力，同時於去年起積極鼓勵員工參與節能減碳活動或說明會，並於 2023 年正式啟動溫室氣體盤查計畫，戮力完善綠色競爭力目標。