〈ESG大趨勢〉日勝生發布ESG永續報告書「鑄慕」等案並獲國家卓越建設卓越獎

上市建商日勝生 (2547-TW) 發布 ESG 永續報告書，並以「日初不老莊園」、「鑄慕」在規劃設計及都更危老重建的永續創新，獲得 2023 國家卓越建設獎 - 卓越獎暨金質獎三項獎項。

日勝生指出，日勝生以 ESG 實踐永續城市與科技創新，自 2021 年導入 ISO 14064-1 組織溫室氣體盤查，2022 年電力使用較前一年減少 6.1%，鑄慕案並引進「建築碳足跡減量評估」。子公司萬達通改裝變頻省電馬達與負壓排風設施，使台北轉運站能源消耗量減少 8.2%。建設桃園污水下水道 BOT 系統的日鼎水務，持續研發回收沼氣發電技術，預估待技術成熟後，沼氣每年可產生超過 25 萬度電力。日鼎水務 2022 年污水回收處理量已較前一年增加 17.7%，廢棄物減少 14%；並與桃園市政府合作推廣回收水，總計 2022 年大眾循環使用回收水，較前一年增加 175%，包括消防局、企業與民眾共取用 36,911.5 噸回收水，相當於 14.7 座國際奧運游泳池水量。

日勝生指出，為了符合中高齡銀髮住居需求，日勝生康養事業規劃三芝日初不老莊園，基地面積約 5,864 坪，總樓板面積約 19,304 坪，建蔽率 30%，一期與二期共設計 164 個出租型銀髮宅，652 個出售型樂齡宅。以青銀共居、樂活養生村作規畫主軸，結合三芝海岸山景，運用建築量體抵擋海風與東北季風，以綠建築搭配通風採光設計，拉大棟距並串連成明亮低碳的養生度假園區。藉由無障礙共享空間與櫻花步道、高檯開心農場與家庭陪伴房，營造社區相互支援機能，提供居民在宅老化與寧靜共融生活。日初不老莊園因為樂齡創新設計，獲得國家卓越建設獎「最佳規劃設計類 - 卓越獎」。

日勝生位於台北市大安區的「鑄慕」，基地面積 1,038 坪，建蔽率 49.98%，規劃總戶數 226 戶，地上 24 層、地下 4 層、樓高 85.1 公尺的精品豪宅。

由於「鑄慕」屬精華區危老重建案，基地面積以大戶數居多，經由 12 年整合，並規劃重建後 1、2 樓延續為商業空間，因此獲得地主 100% 同意，並在面向道路側留置 4 米以上開放空間，與周邊公共空間串聯，增加行人交通便利並強化防災功能。鑄慕以永續生態住宅做規劃主軸，運用隔熱建材及平台空間綠園減少都市熱島效應，目標取得 5 項建築標章認證，包括國際 WELL 健康建築、黃金級智慧建築、綠建築、低碳建築、耐震建築；同時利用立體設計，區隔住商出入動線，實現高密度都市住商混合的住宅規劃，因此獲得「最佳都市更新及危老重建類 - 卓越獎」暨「最佳規劃設計類 - 金質獎」。