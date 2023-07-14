〈ESG大趨勢〉PCB廠泰鼎太陽能方案超前完工 預期年減碳量逾3100噸

生產線在泰國的台商 PCB 廠泰鼎 - KY(4927-TW) 太陽能方案第一階段第二期部分系統已建置完成，新增裝置容量近 1.6MW，每年預期可再減少超過 1,100 噸二氧化碳排放量。自 2023 年 7 月起，泰鼎已投入運轉的太陽能系統累計裝置容量將達 4.4MW，估計每年可減少 3,100 噸碳排放量。

此外，為了更充分利用工廠空間以及最大化泰鼎太陽能計畫效益，經評估後，配合泰鼎二廠頂樓空間整修工程，調整了太陽能建設計畫，建置範圍擴展至二廠後方蓄水池與廢水處理廠屋頂。預期自 2025 年起，泰鼎太陽能系統總裝置容量將提高至 12.2MW，再生能源替代比率預計可達 5% 左右，估算每年減碳量有望超過 8,800 噸。假如以 2022 年作為排碳量基準年計算，相當於減少近 5% 的溫室氣體排放。

展望未來，泰鼎主管指出，投資方案第二階段計畫自 2025 年開始建置，完工後，泰鼎太陽能系統總裝置容量將超過 21.5MW，有望減少超過 15,600 噸二氧化碳排放量，以 2022 年作為基準年計算，相當於減少近 9% 溫室氣體排放。

在能源轉型的關鍵時刻，面對世界快速的變化，泰鼎指出，本公司秉持著追求企業永續經營的理念，積極整合集團資源，加速泰鼎太陽能方案的建設。藉由一步步打造綠色能源系統，逐步減少對傳統能源的依賴，以泰國年平均日照近 200 天的自然優勢，泰鼎太陽能方案將為工廠提供乾淨能源，降低溫室氣體排放。