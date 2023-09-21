〈漢民集團法說〉漢磊SiC稼動率9成以上 明年產能、業績逐季揚

漢磊 (3707-TW) 與嘉晶 (3016-TW) 今 (21) 日召開聯合法說會，總經理劉燦文表示，由於整體供應鏈庫存調整時程拉長，客戶下單較謹慎，下半年營收估較上半年減少低個位數百分點，但隨著明年景氣回升、客戶規格完成升級，將推升明年產能與業績逐季成長。

劉燦文指出，目前整體經濟情況不夠明確，整體下半年至明年初能見度不佳，客戶對第一季也保守，不過，客戶認為明年是復甦的一年，對第二季與以後的需求相對樂觀，尤其在綠能、車用需求較強勁。

針對產能規劃，董事長徐建華補充，漢磊碳化矽 (SiC) 目前整體產能利用率大於 90%，明年 SiC 產能會是今年的一倍，2025 年會是今年的三倍，會從現有矽基產線轉換成 SiC，待新設備到位後、產能將陸續轉換。

展望後市，徐建華看好，漢磊具有三點優勢，第一是技術發展早，既有 Planar MOS 製程不斷進步，包括成本持續降低、間距也縮小，第三代技術預計明年第一季就會推出。

第二點優勢則是製造能力，漢磊累積眾多製程經驗，在生產 SiC 與 GaN 的週期、效率等都具有優勢，第三點就是客戶組合，目前客戶除了 IC 設計外，也強化 IDM 廠，尤其在功率元件領域，客戶信任相當重要，也是兩家公司過去幾年經營的成果。