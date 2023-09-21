鴻華先進獨董名單出爐 涵蓋四大領域

鴻海 (2317-TW) 及裕隆 (2201-TW) 合資的電動車廠鴻華先進預計 10 月 17 日召開今年度第二次股東臨時會，並將全面改選董事，今 (21) 日 4 席獨董名單出爐，分別有黃秀英、孫欣、林栢村、蕭幸金，領域涵蓋車輛工程、機械、金融法律、會計等領域。

據了解，鴻華先進此次董事改選是因應後續掛牌創新板的規定，以公開資訊觀測站資料來看，黃秀英擁有美國愛荷華大學機械博士學歷，過去曾任北科大車輛工程學系系主任，現為該系副教授。

林栢村則是美國密西根大學機械工程博士，現任高科大機電工程系講座教授，過去經歷包含金屬工業研究發展中心顧問、高科大第一校區工學院院長、德國阿亨工業大學研修工業 4.0、工業技術研究院特聘研究。

孫欣是美國波士頓大學金融法碩士，現職為創拓國際法律事務所資深顧問及大井泵浦工業獨董，過去曾任職 KPMG 台灣所稅務投資部資深顧問、安侯法律事務所執行顧問、中華開發金控 / 工業銀行法務處協理。

蕭幸金為政治大學會計學博士，現任北商大會計資訊系教授兼財經學院院長，過去曾擔任會計師公會全聯會會計師專業責任鑑定委員會委員、內部稽核協會理事暨編譯出版委員會委員、AI 金融科技協會第一屆理事，以及北商大會計資訊系教授兼副校長、財團法人信保基金董事、財團法人聯輔基金會董事等。

而根據經濟部商業司資料，目前鴻華先進有 7 席董事、2 席監察人，董事長由鴻海董事長劉揚偉擔任、副董事長為左自生，其餘董事為黃秋蓮、林忠正、黃英士、姚振祥、蔡文榮；監察人分別是黃碧君、陳元龍，公司總經理則為李秉彥。