【量大強漲股整理】台股跌破半年線，AI股卻逆勢反彈，加碼點到了嗎?

美國聯準會雖然維持利率不變，但暗示年底前將再度升息，讓台股表現弱勢，終場下跌 218.08 點、收在 16316.67 點，成交值量 2772.4 億元。

看一下三大法人: 外資賣超 339.76 億元，為連 4 賣；自營商賣超 59.99 億元，為連 5 賣；投信續挺台股，買超 1.9 億元，寫下連 36 買紀錄；三大法人合計賣超 397.84 億元。

台股今日表現相當疲弱，指數開低走低；聯準會 (Fed) 周三 (20 日) 宣布維持利率不變，維持在 5.25%-5.5%，鮑爾表示利率維持，直到確定通膨可持續回落並實現 2% 目標，暗示年底前將再升息，而美國 2 年期公債殖利率觸及 2006 年新高，油價衝上 92 元，中國經濟疲弱勢，美元指數升破 105，導致亞貶破 32.5 元，連帶影響台股。所幸台股獲得投信充分支援，內資布局千億，官股進場買超百億元，融資餘額近期小幅增加，RSI 指標回到 50 之多空交戰區域，在土洋法人籌碼拉鋸下，儘管跌破半年線，但未出現爆量下殺，而是呈現量縮回檔，加上但半年線仍是上揚代表相對有撐，隨時有機會站回，Q3 季底內資作帳加上四年一次的選舉行情，台股向來 Q4 上漲機率有九成，11 月季報獲利表現可望轉強，12 月年底集團、投信作帳，且是電子族群傳統旺季，短線修正不必太過擔心，反倒可留意低檔伺機加碼回補時機，但因盤勢震盪，選股將回歸到基本面上，目前選股將重於選市。

個股方面；半導體雙雄，(2330-TW) 台積電、(2454-TW) 聯發科，跌幅都超過 1%；反倒 AI 指標股逆勢抗跌，(2382-TW) 廣達，翻紅小漲 0.5 元、(6669-TW) 緯穎，都站穩盤上、(3231-TW) 緯創，投信今日買超第一名，站回百元關卡、 (2376-TW) 技嘉，更勁揚 1.9%；(1319-TW) 東陽，相對抗跌，站穩五日線上，投信連續買超 22 天萬張後，小幅調節一天，近期又連續買超四天，逾 4500 張。

持續成為法人鎖碼的關鍵股；類股輪動快速下，選股將變得很重要!

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文章來源: 摩爾投顧 莊佳螢分析師

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