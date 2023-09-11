全福生技乾眼症新藥授權 朝三大方向邁進

全福生技 (6885-TW) 董事長林羣今 (11) 日表示，由於旗下乾眼症新藥 BRM421 目標是達到治癒，相較於現今市面上治療方案更有競爭力，因此吸引多家藥廠洽談授權，目前鎖定全球授權、眼科專科藥廠與區域性授權等三大方向。

林羣說明，國際藥廠對 BRM421 有高度興趣的原因，包含眼藥市場規模大、年複合成長率高，加上老年人口持續增加、大量使用 3C 產品等都容易患有乾眼症，此外，目前市面上的治療方案仍有副作用高、未能修復等。

林羣透露，區域性授權會依據國家與地區來進行，目前有三家亞洲藥廠、一家中東與一家歐洲藥廠在洽談授權，原本近期會與其中一家亞洲藥廠完成授權，並進一步討論合作第二個三期臨床試驗與後續費用，不過目前對方傾向先待初步結果出爐。

總經理徐文祺補充，全福生技開發的乾眼症新藥 BRM421 主要是治療中重症患者，單次療程為 14 天，目標是能達到修復；其三期臨床試驗，目前已收案超過 500 人，將如預期年底前收完 700 多人，預計年底公布初步數據結果、明年 3、4 月有完整解盲數據。

其他臨床進度方面，治療神經營養性角膜炎 (NK) 新藥 BRM424 美國二期臨床，林羣指出，該適應症為非常罕見疾病，收案不易，因此會增設 10 個收案中新，並規劃兩年收 50 名受試者。