巨生醫2項顯影劑 授權董總與中國藥廠簽署合約

巨生醫 (6827-TW) 今 (19) 日董事會決議，旗下 MPB-1523 MRI 肝細胞癌顯影劑與 MPB-2043 MRI 淋巴結顯影劑，授權董事長蔣為峰與總經理王先知與中國上市藥廠簽署授權合約，此外，該中國藥廠已完成盡職調查，相關授權條件已通過對方公司審查。

巨生醫表示，由於目前尚在議定授權合約內容，簽約合作對象、合約價金的總金額等訊息，公司將待合約正式簽訂後另行公告。

巨生醫總經理王先知指出，公司以獨家奈米氧化鐵技術開發的奈米微粒技術平台，除了 MPB-1523 受到中國上市藥廠青睞外，雙方交流過程中發現 MPB-2043 雖然僅完成臨床一期，但是與 MPB-1523 的作用機制類似，且更具市場潛力，因此此次授權除了 MPB-1523 肝癌顯影劑外，也追加 MPB-2043 適應症授權的優先權。

MPB-2043 是利用 MRI 判斷淋巴結是否被癌細胞轉移的顯影劑，目前市場尚無類似顯影劑，可有效判斷淋巴結是否被癌細胞轉移，而淋巴結是否被癌細胞轉移，關係著醫生對於病患癌症的分期，對於病患的治療策略有著極大的影響。

巨生醫在動物試驗中，已驗證 MPB-2043 可以在小鼠的淋巴結中確認癌細胞轉移的影像，由於 MPB-2043 與 MPB-1523 同為奈米微粒技術，因此相關臨床一期的試驗數據可以共用，目前正在準備臨床醫師發起的臨床試驗 (IIT)，為之後的臨床二期試驗做準備。

展望未來，巨生醫營運目標包含推動新藥 MPB-1523 肝癌顯影劑的臨床三期試驗，拚今年底完成與美國 FDA 臨床二期試驗結束的諮詢會議 (end-of-phase 2 meeting)，明年第二季啟動臨床三期。

另外，積極進行 MPB-1734 抗癌藥物新劑型新藥臨床一期的收案、完成細胞治療產品的專利佈局、推進 MPB-2043 的 IIT 試驗等。