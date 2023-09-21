聯準會鷹式暫停 投信教戰股債這樣布局

聯準會利率再度按兵不動，但不排除今年底前再度升息，「鷹式暫停」使美股下跌，而美公債殖利率彈升，保德信投信表示，建議可透過股債平衡布局，其中股市看好成熟市場，債市則可同時配置投資、非投資等級布局。

保德信表示，從基本面來看，目前美國經濟沒有熱絡到能夠繼續升息，但也沒差到能立刻停止升息，接下來聯準會將參考更多重要數據，包括就業、財報與通膨。

事實上，聯準會主席鮑威爾也表示，雖然物價已有緩解跡象，但距離目標通膨回落至 2% 還一段距離，因此在情況適宜時將再度升息，以達到穩定物價與充分就業的雙重目標。

保德信產品策略團隊主管葉家榮認為，只要美股守穩 8 月低點，後市將回歸基本面表現，建議此時投資配置應「股債兼備」。

股市方面，相對看好成熟市場，尤其美國強勁的基本面使企業獲利展望上調，其中醫療產業及新供應鏈更具題材優勢；新興市場則較為分歧，有望表現超前的全球半導體及 AI 關鍵供應鏈的台股，預料資金輪動後將重回 AI 產業。

野村投信投資策略部副總經理張繼文認為，在基本面與企業獲利面仍有撐的情況下仍看好美股後市；其中高通宣布將至少供應 iPhone 製造商 Apple 5G 晶片到 2026 年，預計之後 iPhone16 系列也將使用高通晶片。

另外，Meta 持續採購更多 NVIDIA H100 GPU 以訓練新模型，並建立資料中心，功能可望比 7 月份推出的 Llama 2 模型強大數倍，隨著各大科技公司持建構自己的語言模型，對 GPU 的需求強勁，預計可以持續支撐 NVIDIA 公司的營收表現。

至於債市方面，葉家榮指出，隨著市場風險偏好程度增加，將帶動非投資等級債的表現機會，投資等級企業債雖然市場近期呈現觀望，不過該資產具有防禦特性，亦可平衡配置。

張繼文表示，美國公債殖利率從 8 月高點回落，在聯準會確認未來是否繼續升息前，殖利率可能在相對高檔整理，隨著經濟放緩的趨勢更加明顯，央行在今年剩下幾個月的論調也將逐步轉變，並使公債殖利率逐步下滑，同時間殖利率曲線也將趨陡。

張繼文說，預估在 2024 年中旬聯準會有機會降息動作，才能對經濟產生足夠支持；換言之，投資級債券仍是投資組合中重要的低風險資產，隨著公債殖利率攀高以及股市震盪的避險需求，預期仍可吸引保守型買盤的回流，未來景氣衰退的疑慮仍未完全消除，建議在聚焦高評價債券平衡潛在的衰退風險。