〈董瑞斌開講〉2數據顯示聯準會下半年還會升息 留意亞幣競貶潮

美國聯準會貨幣政策動見觀瞻，合庫金 (5880-TW) 新任董事長董瑞斌今 (18) 日表示，美國是否降息需看通膨及失業率 2 項數據而定，目前數據顯示，聯準會下半年不僅不會降息，而且還會繼續升息。另外，他也示警，須留意各國用匯率救經濟，進而掀起亞幣競貶潮。

董瑞斌接任合庫金董座後，今天與首度與媒體進行茶敘座談。提及聯準會的貨幣政策走向，學者出身的他立刻化身「董教授」，以圖文並敘的方式講解聯準會的利率決策判斷基準。

董瑞斌表示，美國聯準會主要有兩大任務，包括：促進就業及維持物價穩定，且美國是以 PCE(個人消費支出) 作為衡量依據，而非 CPI(消費者物價指數)，聯準會升息或降息，必須 PCE 低於 2%、失業率低於 4.1%。

董瑞斌表示，聯準會緊盯的數據包含：通膨 PCE 必須低於 2%、失業率則要低於 4.1%，這種情況通常被稱為 Goldilocks economy(金髮女孩經濟)，也就是經濟溫和成長，且低通膨與低失業率，是較為理想的經濟狀態。

董瑞斌進一步指出，目前通膨年增率還有 3%、失業率低於 4.1%，目前看來美國就業數據表現強勁，沒有降息的空間，除非美國失業率超過 4.1%，聯準會才有可能降息。

而以目前的總經數據來看，董瑞斌認為，聯準會不但沒有降息的可能，今年還可能會繼續升息。

董瑞斌表示，除了聯準會的貨幣政策動向，市場更須留意貨幣競貶潮，目前人民幣甚至貶至 2008 年以來最弱狀態，加上日元也疲軟，在經濟成長趨緩的情況下，須留意各國會不會用貶值救經濟，進而掀起一波亞幣競貶潮。