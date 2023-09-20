路透：印度Ola Electric擬10月底前提交IPO申請 加速上市計畫

路透周三 (20 日) 援引知情人士消息報導，印度電動機車製造商 Ola Electric 計劃在 10 月底前替齊高達 7 億美元的首次公開發行 (IPO) 提交監管文件，加速上市進程。該公司在新加坡淡馬錫 (Temasek) 和日本軟銀等投資人的支持下，在最近一輪融資估值達 54 億美元。

知情人士透露，在周日發給銀行家和律師的電子郵件中，Ola Electric 的一位高層要求 IPO 的外部顧問─包括印度科塔克馬辛德拉銀行 (Kotak) 和印度工業信貸投資銀行 (ICICI) 的投銀部門，以及包括美銀和高盛在內的外國銀行─給予最大優先權，滿足 5 周的最後期限。

對於上述報導，Ola Electric 和 Kotak 並未回應置評請求，其他 3 家銀行拒絕置評。

據了解，Ola Electric 的 IPO 計畫內部代號為「喜馬拉雅計畫」(Project Himalaya)，備忘錄中還要求銀行家和律師：不要規劃任何持時間休假，保留時間以備不時之需。不過通常準備 IPO 的印度公司不會要求資深銀行家和律師不要請假。

一旦提交 IPO 文件就會受到印度市場監管機構審查，監管機構也可以提出質疑，這表明任何可能的上市仍需要幾個月的時間。有知情人士透露，Ola Electric 計劃在明年 1 月初或 2 月初進行 IPO 巡迴展示。

Ola Electric 是印度電動車市場的領導者，擁有 30% 的市占率。該公司由 Bhavish Aggarwal 創立，隨著印度推廣電動車和電動機車使用，其人氣不斷飆升。

Aggarwal 曾表示，公司入門款電動機車售價為 1,080 美元起，主打針對一般民眾。他在一次的採訪中曾說：「特斯拉是主打西方，而 Ola 是主打其他地區。」

不過 Ola Electric 營運仍在虧損中。路透報導指出，在截至 2023 年 3 月的會計年度中，該公司營收為 3.35 億美元、淨損為 1.36 億美元。