不等明年1月 康卡斯特、迪士尼同意本月底起加速決定Hulu歸屬

有限電視業者康卡斯特 (Comcast) (CMCSA-US) 和娛樂巨擘迪士尼 (DIS-US) 已加速決定 Hulu 未來所有權歸屬的最後期限，目前該串流媒體由迪士尼擁有 2/3，康卡斯特擁有 1/3。

康卡斯特和迪士尼原本在 2019 年達成一項 5 年協議，允許迪士尼最遲在 2024 年 1 月買斷康卡斯特對 Hulu 的少數股權，反之康卡斯特也能將其持份賣回去給迪士尼。

然而，康卡斯特執行長 Brian Roberts 周三 (6 日) 在高盛 Communacopia 和技術會議上宣布，雙方現已將開始解決問題的目標日期提前至今年 9 月 30 日。

先前康卡斯特和迪士尼的 5 年協議將 Hulu 的最低估值定為 275 億美元，但 Roberts 主張，該業務的實際估值要高得多。他稱 Hulu 是「很大的業務」，是基於訂閱的第二大串流媒體服務，而龍頭 Netflix (NFLX-US) 的估值約 2000 億美元。

Roberts 表示，評估 Hulu 不能僅評估服務本身，還必須包括內容，其內容大部份由迪士尼製作，「要是真的拍賣 Hulu，街邊週圍都得站滿競標者」。

他指出，雙方在出售過程都將各自聘請第三方評估師，若雙方條件差距甚遠，就必須添加第三名獨立評估師。

《巴隆周刊》近期寫道，以 Netflix 的每位訂閱戶價值作為比較，Hulu 的價值將達到 400 億美元，對持股 1/3 的康卡斯特來說意味著約 130 億美元。

然而，Hulu 2022 年營收約 107 億美元，是 Netflix 的 1/3，按相比營收基礎計算，Hulu 的價值將達到 650 億美元，意味著康卡斯特的持股價值將超過 200 億美元。

Roberts 並未談論 Hulu 的實際價值，但他表示，與 5 年前雙方為 Hulu 設定的 275 億美元下限相比，「該業務如今的價值要高得多」。

Roberts 表示，出售 Hulu 持份的收益將用於執行庫藏股，2023 下半年康卡斯特將加速執行庫藏股計畫數十億美元。

富國銀行分析師 Steven Cahall 周三研究報告寫道，考量有線電視收視率下降和串流媒體用戶流失等其他問題，雙方加速處理 Hulu 所有權的問題，可望解除迪士尼股價陰霾，因為只要康卡斯特仍持有 Hulu 1/3 股份，迪士尼最終的串流媒體戰略就會受阻。

Cahall 報告寫道：「雖然 Hulu 問題像是不利迪士尼的看跌期權，但我們認為，Hulu 歸屬確定的話，至少消除了一個懸而未決的因素。」

Roberts 沒有透露該過程將於何時完成，但 Cahall 認為投資者可能會預期年底之前完成該銷售過程。

康卡斯特周三上漲 0.83%，收每股 44.93 美元；迪士尼同日收低 0.26% 至每股 80.98 美元。