看跌情緒越來越濃 迪士尼收盤觸及近9年低點

迪士尼 (DIS-US) 周四 (24 日) 股價下挫近 4%，收於近 9 年來的最低價位，且一些投資人押注未來幾個月股價還可能進一步下跌。

迪士尼股東正仔細審查該公司轉虧為盈的計畫，此前執行長艾格 (Bob Iger) 本月初承諾將調漲各項串流媒體產品的價格、增加廣告和削減成本以提振業務。

期權分析公司 Trade Alert 的數據顯示，迪士尼期權交易較平時更加​​繁忙，交易量約 32.1 萬手或日均交易量的 1.4 倍。

交易情緒傾向於看跌，而押注股價會在 9 月中旬和 10 月中旬跌破 80 美元的看跌選擇權是交易最活躍的合約之一。(意味著若到期時股價跌破 80 美元，持有該看跌選擇權者仍可行使 80 美元以上的價位賣出股票)

大盤疲軟也拖累迪士尼股價表現，因為市場在美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 本周稍晚發表全球央行年會演說之前，態度轉為謹慎。

迪士尼 8 月 9 日發布財報，艾格承認公司近期面臨「充滿挑戰的環境」，且自那時以來迪士尼股價已跌逾 5%。

迪士尼周四下跌 3.91%，收每股 82.47 美元，觸及 2014 年 10 月 16 日以來最低收盤價，今年迄今跌幅亦約 5%。

然而，《巴隆周刊》上個月底專欄報導，其分析師 Nicholas Jasinski 認為自艾格上任以來對其兩大業務支柱「串流媒體」、「主題樂園」進行諸多改革，確保其收益返回永續路徑，甚至 2020 年停止派發的股息也可能在今年年底重啟發放，以其股票本益比低於同業來說，現在正是買進迪士尼，押注其將重拾魔力的好時間點。

富國分析師 Steven Cahall 解釋：「羅馬不是一天建成的，迪士尼的問題也不會在一年內得到解決，但從更大的角度來看，迪士尼似乎越來越大膽行動了。」