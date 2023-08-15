葉倫：通膨削減法帶領美國經濟邁向穩定成長

美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 周一 (14 日) 表示，去年頒布的《通膨削減法案》促進了基礎設施、製造業以及氣候目標等方面的重大投資， 是帶動美國經濟從復甦走向穩定成長的一大關鍵。雖然中國所處經濟困境，對美國來說是一大風險因子，但沒有明顯影響她對美國經濟的樂觀態度。

葉倫說：「過去一年，我們的任務是讓經濟從快速復甦轉向穩定成長。即使我們仍對潛在挑戰與不確定性保持警惕，但目前為止的方向顯示，我們走在正確的路徑上。」

葉倫在國際電氣工人工會 (International Brotherhood of Electrical Workers, IBEW)357 培訓中心發表演說時大讚拜登總統任內成就，創造出超過 1300 萬個新就業機會，創下歷史紀錄，並幫助美國經濟從通膨中復甦，失業率也達到 54 年來最低水平。

葉倫將這些重大進展歸功於「拜登經濟學」(Bidenomics)，當中包含兩黨基礎建設法案 (Bipartisan Infrastructure Deal)、晶片與科學法案 (CHIPS and Science Act) 以及一年前的這個時候簽署的通膨削減法案 (IRA)。

葉倫在周一的談話中讚揚整體通膨回穩的趨勢，消費者物價指數 (CPI) 年增率從去年 6 月的 9.1% 高峰，降至今年 7 月的 3.2%，平均時薪成長也證明勞工的境況比去年更加改善。

她表示，在積極對抗通膨的背景下，勞動力市場仍持續強勁，這特別讓人印象深刻。「我們知道進展事情的進展很少如此順利。但我依然相信，有一條路可以繼續削弱通膨，同時維持健康的勞動力市場。」

葉倫指出，自 2021 年 1 月以來，美國企業已承諾在製造業和潔淨能源領域投資超過 5000 億美元。「工廠建設呈現爆炸性成長，是美國特有的故事，我們沒有看到其他夥伴國出現類似情況。」

美國潔淨能源協會數據顯示，去年共計宣布近 80 個潔淨能源生產設施或擴建項目，數量超過過去前八年的總和。參議院民主黨人還稱，有數十家公司計劃在 20 多個州投資設廠。

對中國經濟困境的看法

談到中國經濟目前的艱難處境，葉倫表示，雖然這對美國來說是一個風險，但沒有干擾到她對美國經濟的樂觀看法。

葉倫說：「中國經濟放緩將對亞洲鄰國造成最大衝擊，也會對美國產生一些外溢效應。不過，我對美國的整體前景感覺仍非常好。」

就在葉倫發表上述言論的幾天前，拜登將漸入困境的中國比喻為「定時炸彈」，稱經濟成長放緩和高失業率使中國陷入麻煩。

人們對於中國經濟增長前景的擔憂情緒，在本周持續加劇，人民幣在一系列令人失望的經濟數據公布後，跌至 11 月以來最低水平。人民幣今年迄今已貶約 5%，是亞洲表現最差的貨幣之一，僅次於日元。