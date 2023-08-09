遠傳估本季每股賺0.82元 Q4完成亞太電合併

遠傳 (4904-TW) 今 (9) 日舉行法說並公布第三季財測，估稅後純益 26.6 億元，年增 9.6%，每股純益 0.82 元；前三季稅後純益 81.8 億元，年增 15.8%，每股純益 2.51 元，此外，與亞太電 (3682-TW) 合併基準日維持今年第四季。

根據遠傳最新財測，估第三季營收 230.7 億元，季增 6.3%、年增 4.1%；EBITDA 79.3 萬元，季增 0.3%、年增 3%；累計前三季營收 670.7 億元，年增 3.5%；EBITDA 237.8 億元，年增 3.8%。

外資認為，過去獲利年增幅都有雙位數成長，不過今年第三季增幅趨緩，對此，總經理井琪回應，部分是受到業外收入影響，不過很難長期都是雙位數成長，目前看來營運還是相當正向。

至於與亞太電合併進度方面，井琪表示，今年 7 月獲公平會率先核准，本季除了進行網路整合相關作業外，同時向台灣證交所提交申請發行 3.472 億新股，以交換亞太電信股份；合併基準日預計為今年第四季。

井琪指出，下半年將持續推動 5G 普及率、提升數位加值服務、並深化顧客關係，持續擴大綠色與智慧資通訊業務成長，包含將透過「微軟授權解決方案夥伴 LSP 計畫」、「端到端一站式團隊」，推動微軟企業產品、Azure 服務成長。

回顧上半年營運表現，新經濟獲利較去年同期成長 5%。在企業客戶端，有 52% 來自企業智慧資通訊業務，獲利年增 14%，其中智慧資通訊自主解決方案營收年成長率達 91%、資訊安全服務營收年成長率達 15%。

另外，在個人數位服務端，遠傳 friDay 購物電子商務營收年成長率達 13%、數位媒體服務營收年成長率達 9%，貢獻新經濟營收成長。