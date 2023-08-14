遠傳攜手微軟 助瀚荃邁向數位淨零雙轉型

遠傳 (4904-TW) 繼今年成為微軟台灣首家授權解決方案夥伴資格後，雙方展開數位淨零雙領域戰略合作，將協助連接器大廠瀚荃 (8103-TW) 集團升級轉型。

瀚荃集團看準雲端服務訂閱制不可逆的科技趨勢，由遠傳協助將地端版 Office 升級至雲端版，陸續導入 Microsoft 365 one drive 數百個席次、Microsoft Teams 等應用，不僅要以科技提升營運效率，更快速接軌 ESG、AI 等全球趨勢，實現創新的製造服務業價值。

遠傳電信資訊暨數位轉型科技群執行副總經理胡德民表示，遠傳與微軟攜手以遠傳能源管理系統結合微軟永續雲，共同推出企業碳盤查服務，近期更領先市場結合大數據與 Azure OpenAI，推出企業級生成式 AI 應用，致力協助企業及公部門掌握全球淨零碳排與生成式 AI 兩大浪潮。

瀚荃集團董事長楊超群表示，創業 33 年的瀚荃集團不僅對於打造與時俱進的資訊管理系統不遺餘力，也體認到 ESG 已是企業必備的生存之道，而要落實 ESG，系統與數據都是重點，例如要落實環保節能，如果沒有能力盤查碳，就不能採取減碳行動。

瀚荃集團近年由董事長楊超群與執行長楊奕康兩代聯手，除了內部資訊團隊自建系統，從 2017 年起瀚荃也與科技夥伴遠傳電信合作，由遠傳提供從網路環境、企業伺服器、到五星級數據中心等一站式服務，把企業資料庫的異地備援機制，以及運籌全球據點的戰情中心也設置其中，助瀚荃推進數據化、雲端化的數位轉型。