〈焦點股〉豆府榮登觀光餐旅股王 全年獲利有望寫6年新高

連鎖餐飲集團豆府 (2752-TW) 今 (19) 日股價超車瓦城(2729-TW)，正是榮登觀光餐旅股王，豆府表示，積極搭上疫後餐飲復甦態勢，今年確定共淨增 11 家店點，同時，既有店全處獲利狀態；法人樂觀看待，豆府全年每股獲利能力有望創 2018 年後的新高。

豆府旗下擁有 7 個品牌、64 家門市，單店均處在獲利狀態，下半年預計再新開 7 家店，而未來展店策略維持每年 12-16 家新據點，營收動能無虞。

為擴大徵才並留才，豆府預計調薪 6-8%，並持續增加員工福利，例如餐費和區域工作補貼，以及員工持股信託等。

同時，豆府也有意拓展海外市場，豆府董事長吳柏勳透露，重啟海外考察計畫，近期實際走訪馬來西亞、泰國、韓國、日本、美國和中國等地，雖暫未有確定計畫，但可以肯定會尋找合作夥伴，不會在陌生的市場單打獨鬥。

豆府上半年稅後純益 1.98 億元，年增 156.67%，每股純益 (EPS)7.54 元，雙創同期新高，進入暑期後，營運維持熱度，7 月合併營收創單月次高，8 月則創單月第三高，第三季營運樂觀。

法人指出，依過往豆府下半年表現優於上半年的經驗，全年豆府獲利有望挑戰 2018 年以來的新高，不排除靠攏全年獲利 1.5 個股本水準甚至更高。