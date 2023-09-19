〈房產〉地方統籌稅款連江縣人均補助13.7萬元最高 六都人均分配低、購屋壓力大

明 (2024) 年中央普通統籌稅款及一般性補助款分配金額出爐，以縣市人口平均計算，連江縣以每人可分配金額 13.7 萬元傲視全國，而六都雖然總分配金額高，但人口多，僅台北、台南、高雄每人平均分配額超過 2 萬元，且平均購屋總價六都皆超過千萬元。

甚至，台北市更超過 2000 萬元，生活在六都平均每人分到的財政資源少，但購屋壓力最大。大家房屋企劃研究室總監郎美囡分析，全台六都為政經重鎮，財政分配比例高，然而就業就學機會多，相對人口數量高，且建設多元也讓房價上揚速度快。

由於重大計畫案及人口大部分集中於六都，因此六都總分配額高，若計算人均分配金額，新北市、台中市、桃園市人均分配不到 2 萬元，六都以外縣市雖然總分配額低，但因為人口數少，人均分配額都超過 2 萬元，如連江縣總分配額 19.31 億元是全台最低的縣市，不過其人口僅 1.4 萬人，人均分配額是全國唯一破 10 萬元的縣市，

台北市以總分配額 729.50 億居冠全台，平均每人分配 2.9 萬元為六都最高，但在台北市成家不易，平均購屋總價 2,415 萬元，房價是全國最高，其他五都平均購屋總價皆破千萬，人均分配額最低的新北市，平均購屋總價 1,471 萬元，購屋壓力也大。

郎美囡指出，地方重要財源有兩大管道，第一是來自財政部的統籌分配稅款，第二是行政院主計總處分配給地方政府的一般性補助款，長年來財政資源集中於都會區，也因六都大型建設計畫及開發案多，更容易吸引企業進駐、發展產業，人口自然跟著多，因此不動產的居住、商用需求高，當區域具有發展性的議題，如軌道建設、園區等，房價更容易被推升，反觀六都以外縣市，通籌分配款款少，難以推動重大建設，加上產業種類少，人口成長有限，人均分配的財政資源高於六都，也因為建設議題少房價攀升速度慢，價格反而相對親民。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，近幾年來因人口有老化、衰退的問題，各地方政府積極強化福利政策，期望能吸引人口回流或自然成長，例如台東市拉高生育補助，去年台東縣的出生人數是全台唯一正成長的縣市，雙北多年來也因居住成本高築等問題，讓人口移往桃園市甚至基隆市，如何合理分配財源，穩固人口結構，挑戰各縣市政府因應能力。