【遠東商銀】美國高利率將持續，支撐美元上漲

◆USD/JPY

美國聯邦準備理事會 (FED) 上週強化鷹派貨幣政策立場，官員近幾天更表示可能需要再加息，促使貨幣市場調整對美國利率峰值水準及貨幣條件比最初認為更長時間保持收緊的預期，觸發美國公債收益率飆升至多年高點，激勵美元攀升，並據日本央行 (BOJ) 週三公布 7 月會議紀錄顯示，決策者同意有必要維持超寬鬆貨幣政策，但在 BOJ 多快結束負利率政策問題上存在分歧，更對企業明年是否繼續加薪的問題看法不一，突顯 BOJ 何時開始逐步退出大規模刺激計畫的不確定性，令日圓承壓，推動美元兌日圓自 148.85 低點上漲。

據日本首相岸田文雄領導的小組將在未來幾個月內討論是否對投資於被認為具有重要戰略意義的公司給予稅收減免，旨在為啟動和運營成本較高的長期項目提供稅收優惠，從而吸引企業對日本進行大額投資，但美國 8 月耐久財訂單意外較前月增加 0.2%，可能提振第三季經濟增長，而且明尼亞波利斯聯邦儲備銀行總裁卡什卡利認為 FED 致力達成 2% 通貨膨脹率，利率可能上揚，推升美元兌日圓至十個月高點 149.72。今日市場關注 FED 主席鮑威爾講話，預估美元兌日圓支撐於 149.00-20，阻力於 149.80-150.00。

◆EUR/USD

昨日澳洲統計局數據顯示，8 月消費者物價指數 (CPI) 較上年同期漲 5.2% 符合預期，為四個月來首次上升，但上漲的主要原因是全球供應因素導致燃料價格飆升，剔除波動性項目和假日旅遊的物價指數降至 5.5%，令市場對澳洲央行 (RBA) 下個月連續第四次暫時升息的押注升至 92%，打擊澳幣跌至兩週最低點，拖累歐元兌美元受限於 1.0573 高點。

隨後歐洲央行 (ECB) 執委埃爾德森表示，歐元區經濟增長比 ECB 預期的更弱，惟 ECB 目標是控制通貨膨脹，仍有可能升息，但智庫 GfK 調查顯示，德國 10 月消費者信心指數降至負 26.5，為連續第二個月下降，突顯持續的高通貨膨脹鼓勵人們儲蓄，使年底前復甦的可能性變得渺茫，並據德國伊福經濟研究所 (Ifo) 公布德國 9 月企業招聘意願指標跌至 2021 年 2 月以來最低達 95.8，而且 ECB 數據顯示，歐元區 8 月銀行對企業貸款僅增長 0.6%，為 2015 年底以來的最低，對家庭貸款亦只增長 1.0%，同時被視為未來經濟擴張良好指標的 M3 貨幣供給額下降 1.3%，預視經濟增長繼續徘徊不前，衝擊歐元兌美元跌至 1.0486 低點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0520-40，支撐於 1.0430-50。

◆GBP/USD

上週英國央行 (BOE) 自 2021 年 12 月以來首次按兵不動，而且儘管少數經濟學家預計 BOE 今年再升息，但週三路透調查 BOE 料維持利率不變至明年中及明年第三季降息，引發英鎊兌美元自 1.2167 高點下挫。隨著英鎊走貶可能阻礙英國通貨膨脹下降，導致 BOE 升息的可能性增加，但英國經濟惡化及通貨膨脹降溫，市場認定 BOE 完成升息，重創英鎊兌美元至 1.2108 低點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.2150-70，支撐於 1.2050-70。

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