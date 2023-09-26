【遠東商銀】日圓持續走貶，考驗當局干預

◆USD/JPY

美國聯邦準備理事會 (FED) 官員上週五警告稱，上週會議決定維持指標利率不變，但可能進一步升息，其中三位決策者仍不確定抗擊通貨膨脹是否已結束，市場認為 FED 在 11 月加息 25 個基點的可能性為 25%，並據日本央行 (BOJ) 副總裁內田真一週一稱，尚未見到通貨膨脹可持續達 BOJ 的 2% 目標，央行需要耐心地繼續實施寬鬆貨幣政策，而且 BOJ 總裁植田和男表示外匯走勢穩定反映基本面至關重要，但認為企業是否繼續提高價格和薪資存在很大不確定性，再強調決心維持超寬鬆貨幣政策，亦對海外經濟前景表達謹慎看法，更警告美國激進升息和中國經濟增長疲軟的影響發出，儘管市場警惕當局採取干預措施，但其言論削減 BOJ 提前調整超寬鬆政策的預期，令日圓承壓，支撐美元兌日圓穩守 148.24 低點。

隨後數據顯示美國 8 月全國活動指數與達拉斯聯邦儲備銀行製造業企業指數分別降至負 0.16 及負 18.1，但芝加哥聯邦儲備銀行總裁古爾斯比表示，通貨膨脹持於 FED 的 2% 目標之上的風險，仍大於政策收緊導致經濟放緩超過控制物價上漲速度所需程度的風險，在決定是否需要再升息時，FED 需要見機行事，而且美國公債收益率大多走高，推升美元兌日圓至 148.97 高點。預估今日美元兌日圓支撐於 148.45-65，阻力於 149.30-50。

◆EUR/USD

FED 立場鷹派、美國公債收益率飆升及國會能否期限前磋商支出法案避免政府停擺，加深市場憂慮，並據中國恆大昨日發布公告稱，鑒於附屬公司恆大地產集團被立案調查，無法滿足新票據發行資格，導致與中國相關的情緒惡化，衝擊大宗商品價格，壓抑澳幣和紐元等風險貨幣，而且歐洲央行 (ECB) 管理委員會委員維勒魯瓦德加洛警告 ECB 已到需要警惕升息至過高的地步，應努力避免經濟硬著陸，拖累歐元兌美元受限於 1.0655 高點。

據伊福經濟研究所 (Ifo) 調查，德國 9 月企業景氣判斷指數連續第五個月下降達 85.7，為繼去年第四季和今年第一季萎縮後，經濟可能在一年中第二次陷入衰退，並據 ECB 執行委員會委員施納貝爾認為，稱通貨膨脹問題完全解決還為時過早，但 ECB 總裁拉加德表示，ECB 處於紀錄高位的存款利率可能有助通貨膨脹率降至 2%，重申 ECB 既不承諾也不排除進一步加息的指引，而且市場關注美國本週發布多項重要經濟數據支撐美元，打壓歐元兌美元至 1.0572 低點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0590-1.0610，支撐於 1.0500-20。

◆GBP/USD

英國央行 (BOE) 上週按兵不動，為 2021 年 12 月以來首次維持利率不變，並有跡象顯示經濟正放緩，市場對 BOE 今年再升息的預期降至約 40%，週一衝擊英鎊兌美元自 1.2250 高點下挫。隨後英國工業聯盟 (CBI) 公布 9 月零售銷售差值回升至 6 月以來最高負 14，但市場對英國經濟衰退的風險及中國的擔憂，增添避險情緒而提振美元，推低英鎊兌美元匯價至 1.2192 低點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.2210-30，支撐於 1.2120-40。

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