【遠東商銀】BOJ維持鴿派指引，壓抑日圓

◆USD/JPY

日本上週五公布 8 月扣除波動較大的生鮮食品但含燃料成本的全國核心消費者物價指數 (CPI) 較去年同期漲 3.1%，為連續十七個月高於日本央行 (BOJ) 的 2% 目標，增強其退出超寬鬆貨幣政策的理由，並據日本財務大臣鈴木俊一表示當局去年採取匯率干預措施取得一定效果，重申不排除應對匯率過度波動的任何選項，但經季節調整 au Jibun 銀行 9 月日本製造業採購經理人指數 (PMI) 初值連續四個月萎縮達 48.6 及服務業 PMI 初值降至 1 月以來最低 53.3，而且 BOJ 如預期維持短期利率目標在負 0.1% 及十年期公債收益率目標在近零水準不變，總裁植田和男會後稱，尚未預見通貨膨脹穩定，承諾繼續支持經濟直到通貨膨脹率可持續達到目標，表明不急於取消 BOJ 大規模刺激計畫，與美國聯邦準備理事會 (FED) 及歐洲央行 (ECB) 形成鮮明對比，令日圓承壓，推動美元兌日圓自 147.49 低點上漲。

隨後路透調查，BOJ 短觀 9 月大型製造業與非製造業景氣判斷指數預計分別升至正 6 及正 24，分別為連續第二及第六季改善，提供日圓支撐，並據標準普爾 (S&P) 全球初值調查美國 9 月服務業 PMI 降至八個月低點 50.2 及製造業 PMI 連續五個月萎縮達 48.9，但波士頓聯邦儲備銀行總裁柯林斯與 FED 理事鮑曼均稱需要再加息控制通貨膨脹，推升美元兌日圓至 148.43 高點。預估今日美元兌日圓支撐於 147.00-20，阻力於 148.70-90。

◆EUR/USD

中國出台更多政策促進 8 月經濟改善，激勵鐵礦石及乳製品價格，並據市場定價顯示紐西蘭央行 (RBNZ) 可能年底前再升息，而且市場押注澳洲央行 (RBA) 明年 3 月前加息及有概率 5 月第二次升息，上週五提振澳幣和紐元，而且 ECB 執委會委員連恩稱，異常緊繃的勞動力市場給工資和消費者價格帶來上行風險，指撐歐元兌美元穩守 1.0613 低點。

隨著西班牙第二季國內生產總額 (GDP) 分別較前季與上年同期增長 0.5% 及 2.2% 優於預期，並 S&P 全球編制的 9 月 HCOB 初值調查，法國服務業 PMI 創三十四個月新低 46.7，但德國與歐元區綜合 PMI 分別回升至 46.2 及 47.1，而且 ECB 管理委員會委員德科斯認為 ECB 目前的利率水平應該能在一段時間內降低通貨膨脹率至 2%，扶助歐元兌美元反彈至 1.0671 高點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0650-70，支撐於 1.0560-80。

◆GBP/USD

上週五英國數據顯示 8 月零售銷售較前月恢復成長 0.4%，但幅度遜於預期，衝擊英鎊兌美元自 1.2299 高點走低。隨後 S&P 全球初值調查英國 9 月製造業 PMI 回升至 44.2，但服務業 PMI 跌至 2021 年 1 月新型冠狀病毒 (COVID-19) 疫情封鎖以來最低 47.2，綜合 PMI 亦降至 46.8，而且英國工業聯盟 (CBI) 公布 9 月工業訂單差值為負 18 遜於預期，衍生品市場定價更顯示，交易商押注到明年初英國利率將升到 5.33% 低於先前預估，打擊英鎊兌美元跌至 1.2229 低點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.2250-70，支撐於 1.2150-70。

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