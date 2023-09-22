【遠東商銀】BOJ利率決議前，日圓回升

◆USD/JPY

美國眾議院議長麥卡錫表示議員們非常接近達成一項短期臨時措施以避免政府在 9 月 30 日關門，週四支撐美元，並據日本內閣官房長官松野博一稱，政府不排除任何應對外匯市場過度波動的選項，希望日本央行 (BOJ) 與政府密切溝通，繼續採取適當貨幣政策，但美國聯邦準備理事會 (FED) 強化鷹派政策立場及預計今年再升息，亦預測明年貨幣政策將比之前預期更緊縮，提振兩年期美國公債收益率至十七年新高，而且路透調查近 80% 分析師預計 BOJ 明年年底前結束十年期收益率曲線控制政策，但沒分析師認為 BOJ 在本週的政策會議弱化寬鬆立場，令日圓持續走貶，推動美元兌日圓升至去年 11 月以來高點 148.45。

隨後美國公布上週初請失業金人數降至八個月新低 20.1 萬人及第二季經常帳赤字縮減至 2,121 億美元，而且世界大型企業研究會數據顯示美國 8 月領先指標跌 0.4% 優於預期，但費城聯邦儲備銀行 9 月製造業指數意外降至負 13.5，並據全美不動產協會 (NAR) 報告美國 8 月成屋銷售較前月減少 0.7% 至經季節調整後年率為 404 萬戶遜於預估值，而且 BOJ 週五宣布利率決議，市場關注日本當局干預匯率的可能性，引發獲利回吐賣壓，打壓美元兌日圓至 147.31 低點。預估今日美元兌日圓阻力於 147.80-148.00，支撐於 146.60-80。

◆EUR/USD

昨日紐西蘭公布第二季國內生產總額 (GDP) 增長 0.9% 及第一季修正為持平，意味著未陷入衰退，並據澳洲將宣布截至今年 6 月的財政年最終預算盈餘為 221 億澳幣，將實現十五年來首次盈餘，提供澳幣和紐元支撐，而且瑞士央行 (SNB) 意外維持利率不變削弱瑞士法郎，帶動歐元兌瑞士法郎升至九週高點 0.9677，兌美元亦穩守 1.0615 低點。

隨著德國財政部長林德納指出，經濟增長仍是德國面臨的一大挑戰，並據多位歐洲央行 (ECB) 管理委員會委員發表評論，克諾特認為 ECB 可能在下次會議保持利率不變及史托納拉斯稱 ECB 下一步將是降息，而且納格爾表示歐元區通貨膨脹率未以理想速度下降，目前就 ECB 是否需要再升息為時過早，但薩克斯稱部分市場人士預期明年上半年降息為時過早，而且溫施認為通貨膨脹面臨上行風險，可能需要進一步升息，適逢美元回落，推升歐元兌美元至 1.0673 高點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0660-80，支撐於 1.0560-80。

◆GBP/USD

英國 8 月通貨膨脹率意外下降，引發市場臆測英國央行 (BOE) 接近暫停升息，週四令英鎊兌美元受限於 1.2354 高點。隨著英國國家統計局稱 8 月扣除國有銀行的公共部門淨借款為 116 億英鎊高於預期，而且 BOE 貨幣政策委員會 (MPC) 投票以 5-4 些微差距決定將指標利率維持在 5.25%，同時下調第三季經濟增長預期至 0.1%，重創英鎊兌美元至 1.2234 低點，但 BOE 總裁貝利表示降息將是非常、非常不成熟，利率制定者未討論過減息，扶助英鎊收復部分失地。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.2290-1.2310，支撐於 1.2170-90。

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