【量大強漲股整理】繼AI之後的大趨勢，【矽光子】，有哪些概念股有機會脫穎而出?

台股受美股回檔，加上 (2330-TW) 台積電，利空拖累，及 AI 指標股回檔，指數震盪走跌，終場下跌 222.68 點，收 16698.24 點，成交量 2787.54 億元。

看一下三大法人: 外資反手賣超 258.29 億元；自營商賣超 96.86 億元；投信續挺台股，買超 16.18 億元，寫下連 33 買紀錄；三大法人合計賣超 338.97 億元。

台股今日開低走低，收量縮黑 K 棒，雖然今日黑 K 把上週五的漲幅通通回吐出來，但其實也還好，畢竟因為上周五的強拉，是因為富時指數調整的關係，目前台股小破五日線，下檔月線、半年線依舊上揚，代表有強大的支撐力道，加上投信已連續 33 天買超，合計 1024.46 元，進入 9 月中下旬，及將展開法人季底作帳行情；本週四，聯準會公布最新的利率決策，這一次暫停升息已是市場普遍共識，且可預知到年底頂多再升息一碼，美元將不再強勢，台幣也有機會走穩，在台幣走穩下，預期指數易漲難跌，盤面上依舊是個股表現的格局。

個股部分，權值股，(2330-TW)台積電 ，因傳出通知 ASML 等設備商延後出貨先進製程設備，跌 3.23%，(2317-TW)鴻海及 (2454-TW) 聯發科 逆勢收紅，其中 (2454-TW) 聯發科，勁揚 2.49%，收 782 元；AI 指標股仍處於籌碼不安定，(2382-TW)廣達，下跌 4.5%、(3231-TW)緯創，下跌 3.3%、(6669-TW) 緯穎，則是大跌 7%、反而資金轉入矽光子族群，(3163-TW)波若威、(6257-TW)矽格、(3265-TW)台星科、(3081-TW)聯亞，皆有不錯的表現；PCB 族群逆勢飛揚，(2367-TW)燿華，大漲超過 6%，(2313-TW)華通，勁揚超過半根停板；蘋果 iPhone15 將開賣，預購也超乎市場預期，(3406-TW)玉晶光、(3008-TW)大立光、(8086-TW)宏捷科，逆勢走高，蘋概股及矽光子概念股都是我們先前一再在點名的族群! 通通一一驗證!

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繼 AI 之後的大趨勢

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今日影音

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9/18 強勢股分享

【上市量大上漲股】

(2417-TW) 圓剛

(3036-TW) 文曄

(4961-TW) 天鈺

(8467-TW) 波力 - KY

(2367-TW) 燿華

(2313-TW) 華通

(9958-TW) 世紀鋼

(5269-TW) 祥碩

(6451-TW) 訊芯 - KY

(3545-TW) 敦泰

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【上櫃量大上漲股】

(3531-TW) 先益

(1815-TW) 富喬

(4120-TW) 友華

(6530-TW) 創威

(5371-TW) 中光電

(3630-TW) 新鉅科

(4908-TW) 前鼎

(3685-TW) 元創精密

(3163-TW) 波若威

(3265-TW) 台星科

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文章來源: 摩爾投顧 莊佳螢分析師

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