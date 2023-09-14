中國否認禁用蘋果iPhone 但提及安全疑慮

蘋果 iPhone 15 系列新手機發表之際，中國政府周三 (13 日) 表示，並未推出禁止購買和使用蘋果手機的法規和政策文件，但同時也提出蘋果手機存在安全疑慮。

就在蘋果發表 iPhone 15 系列手機的幾小時後，中國外交部發言人毛寧在一場例行記者會中回應記者提問，她說：「中國從未推出禁止購買和使用蘋果等外國品牌手機的法律、法規或政策文件，但我們近期確實注意到，有媒體曝出蘋果手機有關安全事件。中國政府高度重視網路和訊息安全。」

這是自中國傳出政府機關和國營事業擴大 iPhone 禁令後，中國政府首度做出回應。不過，毛寧並未對蘋果手機涉及的安全事件進一步說明。

這番最新言論，仍無法讓投資人釐清中國政府對 iPhone 的立場。蘋果股價在美東周二發表 iPhone 15 系列手機等多款新品後收黑，周三 (14 日) 續跌，終場下跌 1.2% 至每股 174.21 美元。

華爾街日報上周率先披露，中國政府機關已經禁止公務人員在工作時使用 iPhone、或把手機帶進辦公室，當時導致蘋果股價重挫。彭博緊接著也報導，中國研擬把 iPhone 禁令擴大到政府機構和國營事業，凸顯蘋果在中國經營的挑戰日漸增加。

蘋果最近面臨著一些安全相關問題，華盛頓一家民間社會組織某工作人員的 iPhone ，被以色列國家統計局 (NSO) 的間諜軟體發動遠端攻擊。蘋果證實此事，並於上周發布解救方法。

此外，俄羅斯聯邦安全局 (FSB) 6 月指控美國某情報機構入侵數千支 iPhone。據說攻擊與人在俄羅斯的外交官註冊的 SIM 卡有關，包括一些來自中國的 SIM 卡。

白宮周三表示，正高度關切某些中國政府官員對蘋果 iPhone 手機的明顯禁令，認為這似乎是某種「挑釁和不合適的報復行為」，呼籲中國對 iPhone 禁用令提供更透明的訊息。