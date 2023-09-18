Arm上市後 孫正義要做的第一件事 投資OpenAI？

對軟銀執行長孫正義而言，晶片設計公司 Arm(ARM-US) 成功上市，及時補充了投資「彈藥庫」，而下個主陣地已經確定——人工智慧（AI）。

據英國《金融時報》上周六（16 日）報導，知情人士透露，在 Arm 上市後，孫正義尋求在 AI 領域投資數百億美元，且 OpenAI 是潛在投資對象之一。消息人士說，孫正義也考慮投資 OpenAI 的競爭對手，並有意收購英國 AI 晶片製造商 Graphcore。

他自稱是 ChatGPT 的「重度使用者」，幾乎每天都與其聊天，並與 OpenAI 執行長 Sam Altman 關系密切，孫正義將 Altman 描述為「地球上的關鍵人物之一」。

軟銀行動部門已經與 OpenAI 建立業務合作夥伴關係，為希望採用聊天機器人等生成式 AI 技術的日本公司提供服務。此外，軟銀行動子公司還表示希望開發自己的日語版 ChatGPT。

美國時間上周四，Arm 在那斯達克交易所上市，受投資人熱烈追捧。該公司股價在 IPO 首日上漲近 25%，市值超過 650 億美元，成為全球今年來最大 IPO。

在 Arm IPO 後，軟銀仍控制著該公司約 90% 股份，孫正義繼續擔任 Arm 董事會主席。《富比士》估計孫正義的淨資產超過 240 億美元，在世界富豪榜上排第 69 名。

分析師表示，Arm 上周四 IPO 募集近 50 億美元資金，這將使軟銀的資金規模擴大到 650 億美元，包括軟銀自有現金，以及利用其在 Arm 剩餘 90% 股份作為貸款抵押。

孫正義選擇 AI，實屬意料之中，今年以來，他在公開場合三番五次暗示這一投資方向。

孫正義在 Arm 上市當天表示，AI 有助於解決世界上一些最大的問題，並有可能超越人類智力。他說：「我是一個 AI 信徒。我樂觀地認為，AI 將解決過去人類無法解決的問題。」

今年 6 月，孫正義在軟銀股東大會上說，AI 正在帶來爆炸性的變化，該公司將很快發起攻勢，結束創投領域一年多來相對休眠的狀態。他指出：「現在該是換擋的時候了。未來 10 年，AI 會改變世界，軟銀要成為 AI 領域的領導者，且已經準備好充足彈藥。」