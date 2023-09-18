【景順投信】美國 8 月份核心 CPI 評論

出處 : 景順亞太區 (日本除外) 環球市場策略師趙耀庭

美國 8 月份核心消費物價指數月增 0.278%，略高於預期，由於受機票價格影響，亦是半年來首次成長加速。不過，儘管核心服務通膨依然居高不下，全年通膨率仍然持續下降。

預期今年內應不會升息，以及聯準會將於本週召開的聯邦公開市場委員會（FOMC）會議上將基準利率保持於 5.25-5.50% 不變。紐約聯邦儲備銀行總裁威廉斯 (John Williams) 近日表示，政策「處於良好位置」，至於是否需要進一步緊縮政策，這是個「有待討論的問題」。有鑑於聯準會在抑制通膨方面取得進展，聯準會甚至有可能在下一份經濟預測概要中，將聯邦基金利率的年末預測中位數下調至目前 5.4% 的水準，或者新的點陣圖可能顯示未來平均緊縮程度有所減輕。儘管如此，預期鮑爾將繼續發表鷹派言論，因爲他不願看到金融環境過早放鬆。

高通膨的說法正變得過時—市場在月數據公佈後幾乎沒有波動—公債殖利率基本保持不變，股市亦幾乎沒有動靜。整體通膨上升主要是油價急升所致，但與美國整體抗通膨發展並沒抵觸。儘管旅遊相關支出激增，但這些數據在反映消費者物價指數 (CPI) 的整體減速方面往往較落後。

美國經濟正朝著「軟著陸」方向發展，近期的經濟數據（如 8 月份 ISM 服務業採購經理人指數 (PMI) 連續第 8 個月上升），顯示成長繼續保持穩健。聯準會亦有可能再度上調其 2023 年 GDP 預測，因為第四季 1% 的成長預測似乎較為保守，第三季的成長趨勢保持穩定，年成長率約 2%，並無理由認為成長會顯著減速。儘管市場人士擔心更强勁的成長可能會導致聯準會進一步緊縮政策，但聯準會於最近的傑克森霍爾年會（Jackson Hole summit）上指出，不排除在成長保持穩健的同時，通膨將繼續下滑。

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