保費上揚 美國許多車主不再投保車險

由於通貨膨脹和保費上漲給預算帶來壓力，越來越多司機沒有投保汽車險。

J.D. Power 的最新數據顯示，擁有至少一輛未投保車輛的家庭數量，從 2022 年下半年的 5.3% 增加到 2023 年上半年的 5.7%。

報告指出，這是因為 2022 年汽車保險保費以「前所未有的速度」上揚 7.9%，加上今年前 6 個月成長 5.9%；而且美國人日常開支仍處於高通膨狀態。

Nationwide 首席經濟學家博斯田西奇 (Kathy Bostjancic) 在周四 (14 日) 8 月零售銷售數據發布後表示：「在通膨依然居高不下以及收入成長放緩的情況下，消費者幾乎用光了與疫情相關的 2.1 兆美元儲蓄，現在已經捉襟見肘。」

根據本周公布的最新通膨數據，8 月汽車保險費用同比上漲超過 19%，較 7 月上漲 2.4%；遠遠超過同月的總體通膨率。

保費上漲主要是彌補與修理和更換受損車輛、醫療保健和其他費用相關的不斷上漲的理賠費用。

美國財產傷亡保險協會 (APCIA) 部門副會長帕斯莫爾 (Robert Passmore) 今年夏天表示：「除了通膨趨勢外，私家汽車保險業還經歷了其他一些趨勢，例如申請理賠的頻率和嚴重程度增加、公眾的危險駕駛行為、醫療和醫院服務成本增加以及訴訟判決的大幅增加。」

隨著許多美國人準備下個月開始償還學生貸款，更多人可能會考慮放棄汽車保險以維持收支平衡。

紐約人壽最近調查發現，超過四分之一背負學貸債務的美國人表示，他們不確定能否在 10 月償還貸款。雖然另外四分之一的人表示他們預算中有足夠資金來支付這些費用，但其中 23% 表示需要減少其他支出才能做到。

J.D. Power 發現，某些地區的未投保駕駛人比例較高。與 2022 年下半年相比，有 12 個州的未投保駕駛人比例增加 30% 以上。未投保最多的 5 個州包括南達科他州、新漢普夏州、西維吉尼亞州、俄勒岡州和印第安納州。

車險費用可能還會增加更多，因為到目前為止，這些調高的保費還不足以支付理賠費用。

J.D. Power 報告表示，2022 年汽車業在保費中收取的理賠費用增加了 12%，這是連續第 2 年出現此類赤字。

同樣，保險信息研究所 (Triple-I) 本周指出，去年汽車保險公司每收到 1 美元的保費，就要支付 1.12 美元的理賠費用。今年這固數字降至 1.09 美元，但仍高於收取的保費。

Triple-I 保險長波菲利奧 (Dale Porfilio) 5 月時表示：「保險業數十年來從未出現過如此糟糕的全年承保業績。」「除非重置成本趨勢開始大幅下降，否則這一行至少要到 2025 年才能將個人汽車業績恢復到承保獲利能力。」

J.D. Power 建議，因保費上漲而苦苦掙扎的駕駛人應聯繫保險公司協商降低保費並詢問折扣，特別是如果有良好的駕駛記錄。此外，消費者應該貨比三家，並透過獨立代理商來尋找更有競爭力的報價。

隨著越來越多未投保司機上路，那些投保的人也應該考慮增加未投保及投保不足的保險範圍。這些保險可以在涉及未投保、投保不足或肇事逃逸司機的事故中對司機進行補償。