8月ETF定期定額 00878單月新增逾1.1萬戶居冠

ETF 投資熱度不減，根據證交所統計，8 月 ETF 定期定額排行資料，國泰永續高股息 ETF (00878-TW)8 月投資戶數新增 1 萬 1065 戶，單月增加數續居全台 ETF 之冠，定期定額總戶數攀升至近 20 萬戶。

近來高股息 ETF 市場競爭激烈，以全台投資人數來說，00878 的受益人仍遙遙領先第二名近 20 萬人，定期定額戶數也屢屢創高。除了是最多人投資的高股息 ETF 外，同時也是全台規模最大的 ESG 主題基金，並且也是國內規模 100 億以上的大型高股息 ETF 中，唯一同時考量 ESG 理念者。

根據證交所最新數據，8 檔掛牌的 ESG 基金於，資產規模合計共新台幣 2780 億元，其中超過 76% 為 00878 貢獻，顯示 00878 確實提高了 ESG、永續投資理念在台灣的能見度。

也因投資人認同 00878 的 ESG 選股理念，9 月 11 日股價在季線附近整理時，投資人紛紛加碼買進，帶動成交量較前一日暴增近 5 倍。

國泰永續高股息 ETF 經理人游日傑提醒，除了 ESG 之外，投資人更應留意低碳轉型的未來趨勢，台灣預計於 2050 年達成淨零排放，而「低碳轉型」就是政府積極推動的策略，透過能源轉型、產業轉型、生活轉型等面向，降低溫室氣體排放，由此可見，未來 20 餘年「轉型」趨勢必不可免。

如以投資角度關注低碳議題，真正的核心關鍵也是「轉型」，因為各產業積極減碳轉型的好公司，才能提供最大的價值創造，而非以單一碳指標就排除特定產業。

國泰台灣領袖 50 ETF(00922-TW) 追蹤「MSCI 台灣領袖 50 精選指數」，兼具「市值代表性」與「低碳轉型分數篩選」，挑選出 50 檔台股領袖級企業做為投資標的。

游日傑表示，除了藉由投資高股息型的 00878 挺永續理念外，也可透過市值型的 00922，布局各行業的低碳轉型領先者，一舉囊括價值股和成長股，添加投資組合成長性，也才不會錯過未來 20 年的台股企業轉型商機。

顯示偏向定期定額的穩定型投資人，多數都青睞 00878！若每月定期定額投入 5000 元於 00878，三年後投資報酬率可達 34.08%，換言之，投資本金會從 18 萬元成長至逾 24 萬元。