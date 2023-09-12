台股ETF人氣旺 受益人數突破520萬人次

台股 ETF 人氣旺，根據集保統計，截至 9 月 8 日止 53 檔台股 ETF 受益人數一周增加 10 萬 9841 人，總受益人數不僅持續創新高並已突破 520 萬人次，顯示投資人對台股 ETF 的喜愛程度。

進一步看前 10 大人氣台股 ETF 受益人最新一周變化，成長率較高的幾乎都是高股息 ETF，其中群益台灣精選高息 (00919-TW) 最近一周受益人增加約 26.72%，復華台灣科技優息 (00929-TW) 受益人數一周增加 13.27%。

以受益人數來說，國泰永續高股息 (00878-TW) 受益人共 109 萬 7250 人超過百萬，堪稱人氣最旺的 ETF。

00919 群益台灣精選高息 ETF 在去年底受益人僅 1 萬 6925 位受益人，9 月 8 日人數已來到 14 萬 1212 人，今年來成長 734.34%，是今年來所有台股 ETF(扣掉今年成立) 受益人成長率最高的。

00919 即將在 9 月 18 日除息，本次基金每受益權單位預估配發金額為新臺幣 0.54 元，連續兩次都配出 0.54 元，換算年化配息率都超過 10%，是市場唯一一檔連續二次配息率超過 10% 的台股高息 ETF，最後買進日是 9 月 15 日，投資人可多留意。

群益台灣精選高息 ETF(00919-TW) 基金經理人謝明志表示，現階段處於升息循環的尾端，投資人要求的收益水準已隨著調升的利率水漲船高，因此選股要同時兼具營運成長以及股息收益。

謝明志說，台灣精選高息指數是以台灣上市上櫃股票為母體，經流動性及指標篩選後，依照股利率由高至低排序並篩選出 30 檔股票。成分股依照股利率加權，輔以流動量指標調整權重，以表彰兼具高股息、獲利能力以及流動性的股票投資組合績效表現。