5檔ETF配息公告出爐 00918每單位配息0.75元居冠

9 月有 5 檔 ETF 公告配息，其中大華優利高填息 30(00918-TW) 宣布每單位配息 0.75 元、配息率 3.62% 在 5 檔 ETF 中居冠，凱基台灣優選高股息 (00915-TW) 每單位配息 0.7 元、配息率 3.4% 居次。

其他預計在 9 月配息的 ETF 還有群益台灣精選高息 (00919-TW) 每單位配息 0.54 元、配息率 2.63%；元大台灣高息低波 (00713-TW) 每單位配息 0.84 元、配息率 1.76%；復華台灣科技高息 (00929-TW) 每單位配息 0.11 元、配息率 0.65%。

00918 的指數篩選規則包含企業本業獲利狀況、過去配息填息紀錄與流動性等，30 檔成分股中電子類股比重占比高達 8 成，顯示電子股後市仍看俏；以填息率分析，目前成分股過去最多 15 次的填息成功率，平均超過 9 成。由於 6 月除息後僅花 10 個交易日便完成填息，預期本次除息後，填息力道亦值得期待。

大華優利高填息 30 經理人鄭翰紘表示，00918 自掛牌以來表現相對亮眼，由於全球 AI 相關科技持續發展，台灣作為 AI 上游與全球半導體重鎮，讓過去被稱為牛皮股的台企展現驚艷的漲幅。

鄭翰紘認為，AI 類股⻑期趨勢依然看好，可持續關注伺服器代工、機殼、散熱、電源供應器、零組件等產業龍頭，建議可透過 ETF 分散布局於基本面佳、評價較低個股。另外，蘋果新機將於本月發表，相關供應鏈進入旺季可留意是否有補漲空間。

鄭翰紘提醒，今年下半年大盤仍受到總經、大選等不確定因素影響，建議投資人透過 ETF 分散布局於獲利穩健、前景樂觀，或是評價面具吸引力的企業。

另外，00918 自 9 月起也加入平準金，除了保障現有投資人權益外，也希望透過平準金制度，讓投資人的季配息較為穩定，為自己打造穩健現金流組合。