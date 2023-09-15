智崴Q4遞延出貨動起來 單季挑戰轉盈

智崴資訊 (5263-TW) 今(15)日召開法說會，董事長歐陽志宏指出，受全球各地缺工問題影響，主題樂園興建時程延誤，設備拉貨也因此遞延，今年在手訂單約延後兩季挹注，下半年營收還是會優於上半年，第四季將大幅加溫，單季營運可望轉盈，並看好明年業績將明顯成長。

歐陽志宏指出，今年第一季手中共有 50 套產品，目前還有 30 套未出貨，加上新訂單約 50 套，預計可持續出貨至 2025 年，目前在手訂單金額超過 20 億元，其中，2 成客戶訂單明年中會開幕，8 成則是 2025 年開幕，將陸續認列營收。

大型飛行劇院方面，歐陽志宏表示，今年國外遊樂園暑假業績大增，中東地區各國政府也積極轉型，發展休閒娛樂及觀光產業客戶，其中沙烏地阿拉伯國家訂單增加最多，下單量已占上半年新增訂單的 6 成，預計明年開始出貨，將積極把握中東經濟轉型商機。

除沙國外，歐陽志宏指出，中國國家公園飛行劇院商機也正開展，北京石景山遊樂園上半年來客數幾乎是去年同期的 3 倍，中國客戶看好後續商機，也積極投資，而歐美國際主題樂園業者例如迪士尼、派拉蒙、樂高樂園等，也看準中國國旅消費實力，持續規劃在中國建新設備和樂園。

另一方面，面對疫後旅遊娛樂市場的變化，智崴擬持續從三大策略推動成長，包含提高市場滲透率、提升內容營收及拓展全球營運點。歐陽志宏表示，過去 2 年成功研發移動式飛行劇院 o-Ride，價格經濟、且可快速搭建，切中疫後市場希望快速建設新遊樂設備的需求，成為突圍的主力商品之一。

歐陽志宏說，中小型設備安裝速度更快、隨插即用，是新商機，預期未來中小型比例將快速成長。

內容策略部分，歐陽志宏看好，未來內容市場影片需求會是推動成長的動能之一，今年 12 月將推出全球熱門動漫 IP「進擊的巨人」第四部「宣戰」上集，影片畫質高達 8K，明年將上映與德國拍攝團隊合作的自製影片「飛越非洲」，屆時內容營收將大幅提升。

智崴目前內容授權收入約 300-400 萬美元，看好隨著疫情後，換片需求大增，明年相關營收可望超過 1000 萬美元。

此外，智崴也將在全球挑選世界級的觀光景點，投資興建新型飛行劇院，並提高乘客載量，首站將前進紐西蘭，未來也將在日本、夏威夷等地投資興建飛行劇院。

